¿Ya se pueden casar?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Pero el matrimonio es mucho más que eso, se tiene que tener una gran confianza y empatía para lograrlo.Lo amas, eso está muy claro, pero el amor no es suficiente para tener un matrimonio duradero y feliz. Por más que queramos que sea suficiente, la verdad es que la vida no es tan fácil como parece.Si bien es cierto que un matrimonio necesita muchas cosas (además de amor), la verdad es que ahorita mismo podrías saber si tiene lo que necesita para durar lo que quieren. ¿Y cómo saberlo? ¡Sigue leyendo!¿Están listos para casarse? ¡Descúbrelo!Hábitos financierosEsta es la razón principal detrás de los divorcios… y con justa razón. El dinero es todo un tema, si uno de ustedes gasta de más y el otro ahorra muchísimo, sus finanzas estarán en peligro y, con ellas, su relación. La meta es el equilibrio, y desde ahorita deberían platicarlo.Metas sexuales y expectativasCuando eran adolescentes podían tener relaciones todos los días, pero después de un par de años, será completamente normal un bajón de su apetito sexual. Aún así, ¿ambos lo saben? Porque igual y se deseen todo el tiempo, pero no podrán satisfacer sus necesidades sexuales en algún momento, ya sea por trabajo, falta de tiempo, hijos o demás. ¿Lo han hablado? ¿Están dispuestos a esperar?Ya vivieron juntos y hay compatibilidadCuando viven juntos antes de casarse, descubren si realmente pueden convivir y tienen compatibilidad. Descubrirás qué tan tolerante eres y qué tanto puedes ceder. Cada quien tiene hábitos de estilos de vida completamente diferentes y tal vez tú no estás dispuesta a vivir con alguien TAN desordenado como tu pareja. De igual manera, ¿qué tanto pueden adaptar sus horarios de trabajo y de vacaciones? Crees que todo será de color de rosa, pero habrá que sobrellevar muchas complicaciones.Han hablado de hijos y religión¿Van a tener hijos? Y si sí, ¿cuántos? ¿Qué tanto tiempo gastarán con su familia? ¿Qué rol jugarán en sus vidas? Y, ¿de religión? ¿Acaso ambos son católicos o ateos? ¿Con qué religión crecerán sus hijos? Estos son temas importantes en una pareja, si nunca los han discutido, definitivamente no pueden casarse.Tienes más de 25Varios estudios sugieren que nuestros cerebros no se han desarrollado completamente hasta los 25… así que hacer este tipo de decisiones antes de esa edad no es nada recomendable.FUENTE: Eme de Mujer