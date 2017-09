Esto es lo que debes saber del lupus

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Así como muchas otras enfermedades autoinmunes, el lupus afecta más a mujeres, que a hombres. De hecho, el 90% de las personas diagnosticadas con esta condición son mujeres jóvenes entre 15 y 34 años.Y así como sus primas crónicas, como tiroiditis de Hashimoto y la esclerosis múltiple, no se sabe la causa del lups. Hay expertos que sugieren una combinación de genética y ambiente, pero sigue siendo todo un misterio.El lupus puede afectar casi cualquier parte del cuerpo… en parte eso la hace única a comparación de otras enfermedades. Sus síntomas también varían; hay personas que los sienten rapidísimo, y otros muy sutiles que van empeorando con el tiempo. De hecho, es una condición TAN difícil de diagnosticar, que generalmente los expertos van descartando enfermedades con base en señales y síntomas.Inflamación y dolor de articulaciones: Dolor en las articulaciones e inflamación, así como dureza en las mañanas son señales del lupus. Comúnmente se presenta en muñecas, nudillos y dedos.Desafortunadamente este síntomas es fácil de confundirse con artritis reumatoide, la diferencia entre una y la otra es que el lupus afecta las articulaciones de un sólo lado. La inflamación puede ir y venir con el lupus y no empeora progresivamente.Erupción en el rostro: Una erupción en el rostro después de haberse expuesto a la luz del sol es un síntoma muy característico del lupus. Se le llama erupción de mariposa y usualmente se extiende desde el tabique de la nariz, abajo de la mejilla y hasta la mandíbula.Retención de líquidos y orina con sangre: Los problemas renales son otro síntoma clásico del lupus y típicamente ocurren en manifestaciones más serias de la enfermedad. Lo malo es que cualquiera puede tener riñones deteriorados y no darse cuenta hasta que el problema es muy grave.Dolor en el pecho: El lupus ocasiona inflamación del corazón o sus revestimientos exteriores o interiores. Esto ocasiona falta de aliento, dolor en el pecho, interrupciones de la circulación de la sangre e incrementa el riesgo de alguna enfermedad de corazón. El lupus también puede afectar los pulmones, así que habrá dolor al respirar.Fatiga: La fatiga es un síntoma MUY grande del lupus, pero desafortunadamente también puede representar otras enfermedades. El lupus puede causar problemas de circulación como anemia, la cual resulta en niveles bajos de energía y una sensación extrema de fatiga que pueden venir de otros problemas corporales.Pérdida de cabello: Es normal en la región frontal, y a veces causa calvicie. También puede provocar erupciones en el cuero cabelludo. Claro que esto también puede ser síntoma de hipotiroidismo, así que no olvides checarlo con un doctor.Fuegos labiales: A comparación de otras erupciones, éstas usualmente no causan dolor… y de hecho muchos pacientes ni siquiera saben que las tienen. Típicamente se presentan en la parte superior de los labios y a veces en la nariz.Problemas mentales: La ansiedad toma un rol muy importante porque, a comparación de otras enfermedades, puedes estar bien hoy y hospitalizada al día siguiente. Tener una enfermedad tan impredecible puede provocar ansiedad e inestabilidad. Vivir con miedo y ansiedad sobre tu salud es normal para quienes tienen lupus, y es señal de que debes consultarlo con un experto.FUENTE: Eme de Mujer