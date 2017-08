Síntomas de síndrome del intestino irritable que toda mujer debe saber

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los problemas intestinales son de lo peor. Aunque los retortijones, estreñimiento y diarrea son horribles para todos, aquellos que sufren de Síndrome del Intestino Irritable (SII) tienen que lidiar con estos síntomas casi todos los días.



El Síndrome del Intestino Irritable es un síndrome gastrointestinal caracterizado por el dolor crónico abdominal y hábitos intestinales alterados gracias a la ausencia de cualquier causa orgánica. Lo peor de esto es que es la condición gastrointestinal más común. Y para colmo: ¡Afecta más a mujeres!



Cambios en tus hábitos intestinales



El estreñimiento que dura por días o semanas, seguida por diarrea, es un síntoma clásico de SII. Estos extremos polares son provocados por estrés, ansiedad y hasta depresión. Es por ello que las mujeres con estos síntomas terminan practicando yoga, haciendo ejercicio y hasta tomando terapia.



Movimientos intestinales sin dolor



El SII causará cambios en tus hábitos intestinales, pero estos movimientos (diarrea o estreñimiento) no deberían ocasionar dolor.



Puede haber retortijones, pero jamás deberás experimentar dolor rectal. Si lo haces, es síntoma de algo más. Para muchas mujeres, el dolor al hacer del baño puede ser señal de endometriosis.



Dolor abdominal en general



La mayoría con SII experimenta dolor abdominal. Empeora al comer y se siente alivio con los movimientos intestinales o a través de la liberación de gas. El dolor del Síndrome no se focaliza en una región del estómago. Tampoco es severo ni agudo.



Los síntomas pueden ocurrir durante el día



Los síntomas de SII ocurren durante el día y gracias al estrés y la comida. Pero en la noche, mientras duermes, deberías estar libre de estrés. Típicamente empeoran al final del día, cuando la mayoría siente pesadez e inflamación.



Inflamación



Las bacterias que viven en tus intestinos son una parte fundamental de tu organismo. Una vez que estas bacterias protectoras sufran un desequilibrio, las capacidades digestivas e inmunes se ven afectadas. Este desequilibrio puede provocar SII con síntomas como: gas e inflamación.



Moco en tus heces



Aquellos que sufren de SII notarán moco en el papel de baño o en las heces del inodoro. Este moco es producido por el colon como parte de un proceso sicológico normal. Aunque todos pueden experimentar esto de vez en cuando, es más común en pacientes con SII. Por otra parte, tener sangre en las heces no es normal, y es motivo de preocupación.