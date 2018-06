(Tomada de la Red)

En los perros, el olfato es su mayor virtud, y en los gatos, sus reflejos y flexibilidad. Sin embargo, las mascotas tienen otras habilidades y sentidos que son muy importantes, como el de la visión, y por eso, también es fundamental estar pendientes del cuidado de los ojos en los animales.



En primer lugar, es necesario saber que los ojos son los órganos que detectan la luz siendo la base del sentido de la vista y están compuestos por un globo ocular que es la forma del ojo que es donde se encuentra la cornea, y el cristalino, que se encarga de cambiar de destino la luz que entra por la pupila y enfocarla a la retina.



Ahora, también hay que entender que pese a ser inusual las heridas en los ojos, los animales son curiosos, juguetones, cazadores entre otras cosas y por consecuencia pueden existir accidentes en el proceso. Por eso, lo mejor es seguir algunos consejos y tener las precauciones necesarias a la hora de cuidar la salud visual de las mascotas.





KÁMARA



HOME

HISTORIAS

NOTICIAS

POLÍTICA

TENDENCIAS

KIEN ESCRIBE

KARICATURA

RADAR K

KIEN BLOGUEA

DEPORTES

KIENYKE.TV

KRIMEN

KÁMARA

EMPRENDIMIENTO

KIENYKE.FM

KIEN FUE

CONFIDENCIAS

FOROS K

Consejos para proteger los ojos de las mascotas

Consejos para proteger los ojos de las mascotas

21 de junio del 2018





En los perros, el olfato es su mayor virtud, y en los gatos, sus reflejos y flexibilidad. Sin embargo, las mascotas tienen otras habilidades y sentidos que son muy importantes, como el de la visión, y por eso, también es fundamental estar pendientes del cuidado de los ojos en los animales.



En primer lugar, es necesario saber que los ojos son los órganos que detectan la luz siendo la base del sentido de la vista y están compuestos por un globo ocular que es la forma del ojo que es donde se encuentra la cornea, y el cristalino, que se encarga de cambiar de destino la luz que entra por la pupila y enfocarla a la retina.



Ahora, también hay que entender que pese a ser inusual las heridas en los ojos, los animales son curiosos, juguetones, cazadores entre otras cosas y por consecuencia pueden existir accidentes en el proceso. Por eso, lo mejor es seguir algunos consejos y tener las precauciones necesarias a la hora de cuidar la salud visual de las mascotas.



En primer lugar, hay que asegurar el entorno. Si en la casa hay plantas o arbustos con tallos fuertes, hay que estarlos podando constantemente, pues esas ramas son potencialmente peligrosas para accidentes.



La interacción con la mascota también es fundamental. Hay que evitar al máximo los juegos bruscos con las mascotas, pues está comprobado que el 70% de los problemas en los ojos son por accidentes de mal manejo, es decir juegos y golpes accidentales que lastiman el globo ocular.



De entrar algún objeto extraño en los ojos de las mascotas, lo mejor es no intentar quitarlos por cuenta propia, sino recurrir a un veterinario, para que lo haga con toda la delicadeza necesaria y con los implementos adecuados para que el animal no sufra dolor y se recupere con normalidad.



Por último, si su mascota ya tiene un problema ocular, no lo automedique, ni siquiera utilice medicamentos para uso humano, pues eso podría empeorar las cosas, lo recomendado es llevarlo a un centro veterinario.