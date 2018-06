¿Pueden las mascotas donar sangre?

(Tomada de la Red)

La Organización Mundial de la Salud destinó un día para celebrar el Día Internacional de Donante de Sangre, y cada año se celebra esa festividad. Sin embargo, las personas no son los únicos seres que pueden acercarse y donar, pues las mascotas también podrían salvarle la vida a cientos de animales por medio de la donación.



Sobre eso Kienyke.com habló con Luisa López, médica veterinaria de la Universidad de Antioquia-UdeaA-, quien explicó que los animales, especialmente los perros, pueden realizar donaciones y transfusiones de sangre, aunque es un método según ella “culturalmente poco visto”.



Informó que a diferencia de la sangre humana, la de los perros tiene un periodo de almacenamiento más corto, lo que dificulta poseer grandes reservas de sangre: “Mientras la sangre humana se puede almacenar durante un año, la de los perros solo puede tenerse, en las mejores condiciones, durante 60 o 90 días, lo que complica tener un banco de este líquido para mascotas”.



Sin embargo, tener esas reservas es importante, pues según López, un perro en buenas condiciones puede donar de tres a cuatro veces al año, y en cada intervención, podrá dejar hasta 450 mililitros de sangre, lo que le podría salvar la vida a tres o cuatro canes.



El proceso de vacunación es sencillo, pero se debe contar con algunos estándares de calidad, que serán evaluados dependiendo de la salud del can. Es importante realizarse exámenes médicos a la mascota para saber que su sangre está limpia, y así proceder a la donación.



Ya teniendo a la mascota preparada, esta es acostada en una mesa, y se le realiza la depilación en una parte del cuello, de donde se extraerá el líquido, y se le introduce la aguja. Ese proceso puede tarde entre 30 y 40 minutos, y no trae complicaciones para la mascota.



A diferencia de los humanos, los grupos sanguíneos de los perros se clasifican en números, sin embargo, también pueden ser positivos y negativos.



Los de tipo de sangre 1 son considerados como los donantes universales, y una de las razas de perros que la poseen son los galgos, por lo que los veterinarios lo catalogan como los donantes perfectos.



