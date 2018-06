Tiene Oaxaca primer 'Diccionario del Idioma Zapoteco'

(El Universal)

El investigador Óscar Méndez Espinosa presentó el primer "Diccionario del Idioma Zapoteco", obra en cinco volúmenes que contiene 60 mil palabras e integra el vocablo básico de todas las comunidades de habla zapoteco en Oaxaca, en sus 62 variantes.



Aunque el autor, originario del municipio de San Pedro Mixtepec y actualmente profesor de la Universidad del Istmo de Tehuantepec, comenzó a estudiar este idioma desde hace casi dos décadas, el desarrollo de este diccionario empezó en 2013 y fue publicado con el apoyo del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (Suneo).



"Desde hace 19 años vengo trabajando formalmente el zapoteco y quería conocer cómo era en su conjunto, no solo en la variante que lo hablo. Este diccionario es un aporte, es un primer paso, todavía hay mucho por hacer, la lengua zapoteca no se conoce en su conjunto, está descuidada", explicó.



Para el investigador, esta obra será de utilidad además para enseñar el zapoteco a las nuevas generaciones, con el propósito de evitar que se extinga.



Este diccionario contiene 60 mil palabras en cinco volúmenes y más de cinco mil páginas; el primer volumen se inicia con una pieza del reconocido artista juchiteco, Francisco Toledo, titulada "El profesor de lenguas".



Óscar Méndez Espinosa, además de ser catedrático en el nivel superior, es doctorante en lingüística por la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.



La edición fue presentada la noche del viernes en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), en la capital del estado, por el autor Méndez Espinosa y por el escritor Víctor Cata.



En su intervención, Víctor Cata resaltó esta obra al ser un aporte para la cultura de Oaxaca.



"Es un trabajo monumental, esto es grande, un trabajo enorme, porque documenta las variantes del idioma zapoteco no solo del Istmo de Tehuantepec, sino del Valle, la Sierra Norte y Sierra Sur", considera.