7 animales que están atravesando cambios evolutivos

Los cambios climáticos, la reducción del medio ambiente y la intervención del hombre obligó a ciertos animales a adaptarse para sobrevivir.



La evolución de las especies no es lineal. Factores climatológicos, ambientales y de otra índole, hacen que estos cambios minúsculos sean más significativos en unas especies que en otras. Estos son algunos de los animales que están atravesando cambios evolutivos de diferente índole:



Ratón



Por varias décadas, los panaderos alemanes han empleado un letal veneno de nombre warfarina para exterminar los ratones. El ratón de Argelia se hospedó en Alemania con su inmunidad a este veneno. Ahora los europeos se están apareando con los africanos para tener unas descendencias que heredan la inmunidad.



Golondrina



Las golondrinas de acantilado hacen sus nidos en las escarpaduras, los cuales quedan cada vez más expuestos a ser barridos por vientos fuertes y huracanes. El ave ha migrado hacia viaductos, puentes y autopistas y para protegerse de los vehículos ha acortado sus alas para levantar vuelo con mayor rapidez.



Anolis



El anolis verde es un lagarto de Florida que en solo 15 años ha pasado por una dramática situación por una especie invasora, el anolis marrón de Cuba, que le disputa la comida y se come sus crías. Se han adaptado a vivir más arriba en los árboles, cambiando las almohadillas de sus pies y haciéndolas más grandes para tener un mayor agarre.



Búho finlandés



Los búhos de Finlandia nacen con plumaje gris o marrón, condición que generalmente transfieren a su descendencia. Los de plumaje gris son más resistentes a los crudos inviernos finlandeses, mientras que los marrones presentan una alta mortalidad a temprana edad por el frío. Con el calentamiento global, la población de búhos marrones está creciendo, ocasionando cambios evolutivos en las especies.



Microgradus Tomcod



El microgadus tomcod es un pez de 25 centímetros que vivió por cientos de años en el Río Hudson sin cambios importantes en su hábitat. La contaminación química del cuerpo de agua, particularmente por los policlorobifenilos (PCB) primero diezmó a la especie y luego la obligó a un cambio genético. El tomcod del Hudson realizó una mutación que lo hace más resistente al químico.



Elefantes



Por miles de años, los elefantes alargaron sus colmillos para mejorar un arma ofensiva y defensiva y dotarse de un mayor atractivo sexual. La caza furtiva para vender el marfil está invirtiendo la tendencia. Desde mediados del siglo XIX, el tamaño medio del colmillo de un elefante africano se ha reducido a la mitad. Muchos elefantes están naciendo sin colmillos, algo increíblemente raro hace 100 años.



Ser humano



La pelvis femenina está disminuyendo sutilmente de tamaño gracias a la masificación de las cesáreas. En épocas anteriores, si el canal de parto de una mujer era demasiado estrecho, podía morir en el alumbramiento. Desde los años 60 ha habido un aumento del 20 % en la población de mujeres con canales estrechos, que hacen muy riesgosos los nacimientos no quirúrgicos.



