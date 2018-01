Experto aconseja sobre cómo vestir durante el invierno

MINNEAPOLIS, Minnesota(AP )

Saber cómo vestir durante el invierno podría serte útil si eres un fanático del futbol americano y asistirás al Super Bowl en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, o si simplemente te gustan las actividades al aire libre en lugares con bajas temperaturas.



The Associated Press le pidió a Steve Schreader de la tienda de ropa para exteriores Midwest Mountaineering un consejo para saber qué vestir durante el invierno. De hacerlo de la forma correcta, indicó Schreader, tu vestimenta invernal debería crear una “sensación agradable, cálida y cómoda”, sin importar qué tan frío esté afuera.



Una de las claves en cuanto a la vestimenta invernal son las capas y eso aplica para “cualquier parte del cuerpo, ya sea en la cabeza, los pies, las manos o el resto”, dijo Schreader.



Para el torso es necesario que primero haya una capa delgada, que puede ser una playera de manga larga que sea de lana o de poliéster y que esté pegada a la piel. La tela debe de poder respirar y ser relativamente ligera para que no comience a sudar o a tener demasiado calor. El vendedor indicó que es mejor alejarse de las prendas de algodón para esta capa.



En la siguiente capa, la segunda, Schreader recomendó una sudadera o un suéter de tela polar o de lana. Esta capa será “tu primera línea de aislamiento”.



La tercera y última capa debe de fungir como un caparazón que no permita el paso del viento. Si las temperaturas son demasiado frías, una chamarra “grande y acolchonada” es la mejor opción, según Schreader, quien agregó que esa “capa aisladora” funciona como “una barrera entre tu cuerpo y los elementos”.

Otra recomendación sobre estas tres capas es que de preferencia la segunda y la tercera tengan un gorro.



Para la otra mitad del cuerpo, es mejor tener un pantalón térmico debajo de otro pantalón. Sin embargo, este segundo pantalón debe de ser de lona debido a que los pantalones de mezclilla o de algodón no protegen mucho del frío y no se secan rápido si se mojan.



En cuanto a los pies, Schreader recomendó unos calcetines delgados debajo de otros más gruesos, además de unas botas que no se mojen y que no dejen que el frío se pase al pie. En cierta forma, deben de aislarlo.



“Si tus pies no están bien, el resto de tu cuerpo no lo estará”, señaló y advirtió que tampoco es bueno sobrecalentar los pies porque comienzan a sudar.



Las primeras extremidades en sentir el frío son la cabeza, incluida la nariz, las orejas y las mejillas, de acuerdo con Schreader. Para esta parte, se puede usar el gorro de la chamarra de la segunda capa y luego poner otro gorro encima.



En el caso de la nariz y las mejillas, una bufanda bien amarrada al cuello que te cubra esas partes, puede servir.



Finalmente, en las manos es necesario utilizar unos guantes delgados o unos que tengan dos capas, una de tela delgada en el interior y otra gruesa que sirva como caparazón.



Lo importante en cuanto a los guantes es que no sean de los que tienen los dedos separados, sino que permitan tener los dedos juntos para “crear un bolsillo térmico en las manos”, puntualizó Schreader.