Toys R Us, acosada por la competencia, cierra 20% de tiendas

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

La cadena de jugueterías Toys R Us, presionada por Amazon.com y las grandes cadenas como Walmart, cerrará casi el 20% de sus locales de venta en los próximos meses, se informó el miércoles.



Sumida en deudas por 5 mil millones de dólares, la empresa que dominaba las ventas de juguetes en Estados Unidos pidió protección federal por quiebra en septiembre.



El presidente y gerente general Dave Brandon dijo en una carta que la salvación de Toys R Us requiere decisiones difíciles.



Los analistas del sector dijeron que la empresa cerrará unos 180 de sus 900 locales en Estados Unidos.



La empresa no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.

Brandon dijo que los cierres comenzarán en febrero y la mayoría de los locales en cuestión habrán cerrado para mediados de abril. En otros lugares la compañía fusionará sus locales de Toys R Us y Babies R Us.



Toys R Us, con sede central en Wayne, Nueva Jersey, ha estado endeudada desde que los fondos privados de inversiones Bain Capital, KKR & Co. Adicionalmente, Vornado Realty Trust la retiró de la bolsa mediante una adquisición apalancada por 6.600 millones de dólares en 2005. El plan era volver a vender públicamente sus acciones, pero eso no pudo suceder debido a la baja en las ventas.



Toys R Us cerró su tienda principal, una gran atracción turística en el Times Square de Nueva York, hace dos años.