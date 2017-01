Descarta experto que mascotas puedan ser consideradas humanos

(Tomada de la Red)

Las personas que tienen mascotas no deben considerarlas como un humano o una persona más de su familia, debido a que requiere de libertades y es un error tratar de humanizarlos, señaló Jorge Luis Escobedo, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPAEP.



En entrevista, dijo que el perro en la actualidad viene a ocupar un espacio que para muchas familias es importante, como cuando se da el fenómeno del llamado nido vacío, cuando los hijos ya partieron.



Señaló que la pareja tiene tiempo libre y encuentran en los animales esa compañía, la cual no es mala.



"Desde un punto de vista de compañía no es mala el integrar una relación estrecha, lo malo es humanizar al perro y creer que es un humano más, porque el animal tiene libertades, al perro no le gusta ponerse un esmoquin, y no es parte de su ser", detalló.



Jorge Luis Escobedo estableció que etológicamente (estudio del comportamiento de los animales) no es bueno que el perro duerma con su dueño, pues le quitan el derecho de tener su espacio.



Enfatizó que hay muchas enfermedades que los animales pueden transmitir a las personas y viceversa y la única forma de prevenir es llevarlos periódicamente al veterinario.



"Un diente sucio se encuentra lleno de bacterias, si lame y da besos, incluso llega a morder, transfiere bacterias muy agresivas, las cuales pueden enfermar", refirió.



El especialista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) advirtió que no es recomendable recoger perros callejeros, debido a que no se sabe qué enfermedades se llevan a casa, como leptospirosis, que es una bacteria que transmite la orina de la rata y que vive en agua estancada.



"Esa enfermedad la adquiere el perro por beber esa agua, si bien es grave para el animal, lo es también para el ser humano y no hay forma de darse cuenta hasta el momento de hacer un examen específico y no se hacen de rutina", expuso.



Escobedo Straffon refirió que las mascotas deben ir con una correa al momento de pasearlos por la calle, ya que el dueño tiene la responsabilidad de lo que pase.



"Hay una ley que da los animales personalidad jurídica, pues ya tienen derecho a ser bien tratados y cuidar sus libertades, cualquier persona que no las cumpla adquiere una responsabilidad ante la ley", explicó.



Enfatizó que se deben cuidar sus cinco libertades, como mantenerlos libres de hambre y sed, además de enfermedades, un espacio digno y adecuado para vivir, permitir desarrollar sus comportamientos y evitar el sufrimiento mental.



Resaltó que los dueños de los animales por ley son responsables de cualquier accidente que pueda provocarse, por lo que no es recomendable dejarlos libres al momento de llevarlos al pastoreo, en especial si es cerca de las carreteras o vías rápidas de comunicación.



"Puede llevar a que el animal se asuste y se espante si ve algún otro animal como puede ser una víbora y provoque es salgan corriendo hacia las carreteras de alta velocidad", expresó.



Indicó que no pueden dejarlos sin supervisión en esos tramos, ya que pueden generar accidentes importantes, además que por ley las autoridades deberían de mantener con una valla las vías de comunicación.



Fuente:http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=657572&idFC=2017