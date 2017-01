Aprende a usar menos sal

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Reducir el consumo de sal en un 10% a través de estrategias de “regulaciones blandas” que combinan metas de la industria alimenticia con educación pública sería altamente rentable en casi todos los países del mundo. Esto sería cierto incluso si no se consideran los ahorros en servicios de salud.



Esta fue la conclusión de un nuevo estudio británico-americano dirigido por Tufts University en Boston, MA, el cual se publicó en The British Medical Journal. El equipo sugiere que dicha propuesta de bajo costo para reducir el consumo de sal es una opción eficaz para los gobiernos.



Consumir demasiado sodio contribuye con presión arterial alta e incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como enfermedad cardiaca y derrame cerebral. La sal es la principal fuente de sodio en la dieta.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de la gente consume demasiada sal: entre 9 y 12 gramos por día en promedio, esto es, casi el doble del nivel máximo recomendado de 5 gramos por día.



Las estimaciones de la OMS sugieren que el consumo excesivo de sal tiene como resultado 1,648,000 muertes anuales por enfermedades cardiacas en todo el mundo.



Los investigadores notaron que estudios en un número limitado de países de altos ingresos hallaron que las políticas nacionales que buscan reducir el consumo de sal han sido altamente rentables para reducir los casos de presión arterial alta y enfermedad cardiovascular.



La OMS sugiere que hay evidencia de que las medidas para reducir el consumo de sal “permiten ganar un año extra de vida saludable a un costo que está por debajo del ingreso o producto interno bruto anual promedio por persona”.



Sin embargo, los investigadores señalan que no está claro si éste es el caso para la mayoría de los países.



