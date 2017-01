Consejos para que te sientas bien ¡todo el día!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Pero después de despedirte de tu almohada, es IMPOSIBLE tomar una buena decisión, y mucho menos una saludable. Y aunque el café sea bueno para ti, no puedes depender de él para ponerte de buen humor.



Desarrollar una rutina mañanera BUENA es el principio para tener un buen día, pero ¿cómo organizarla?



Ejecuta tus planes: Cuando salgas de cama para hacer ejercicio, NO PIENSES DEMASIADO. Planea una rutina el día anterior y llévala a cabo sin pensarlo 2 veces. Si te quedas contemplando lo que harás y cómo hacerlo, es posible que termines haciendo absolutamente nada. ¿Y cómo crees que vas a sentirte después de eso?



Toma agua: Por tu salud, hidrátate con agua todos los días. Sé que es demasiado pedirte que dejes el café, pero no es necesario. Si tomas suficiente H2O, estarás más que lista para un buen día. Si crees que tomas más que suficiente, checa cuántas veces vas al baño. La gente debería ir al menos 7 veces al día.



Relájate: Es súper recomendable realizar un par de ejercicios de meditación y estiramiento por las mañanas. Además de que es buenísimo para la espalda y los músculos, te ayudará a sentirte mejor y relajarte por un buen rato. Y tampoco es que necesites mucho tiempo para hacer esto, con 10 minutos es más que suficiente.



Toma tiempo para ti: Cuando la casa esté llena de gente o te sientas abrumada en la oficina, tómate un tiempo para ti. Puedes hacerlo en la noche o en las mañanas, pero es súper importante que veas por ti si sabes que vas a ver por los demás durante el resto del día. Escucha música, lee un libro, camina un rato, tú elige.



Haz del desayuno tu prioridad: El desayuno es la comida más importante del día, pues no sólo es el inicio de una buena dieta, sino que será clave para tu estado de ánimo más adelante. Si no desayunas bien, te dará sueño, no tendrás energía y hasta estarás de malas. Pero si desayunas bien, y algo que te gusta, tendrás una excelente actitud todo el día.



Disfruta de estar fuera: Si sales de casa en la madrugada y regresas a tu hogar en la noche, será fácil olvidar la importancia de disfrutar la naturaleza. De vez en cuando sería bueno que tomaras un paseo para recuperar tu energía y simplemente relajarte. No parece la gran cosa, pero te aseguro que te ayudará muchísimo.



