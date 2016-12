Lo que tu árbol de Navidad dice de ti

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Sabías que la forma en que decoras tu árbol navideño puede revelar mucho de tu personalidad? Mira algunos significados.



ESTRELLA EN LA PUNTA



Las mejores palabras para describirte son: Líder, fuerte y moralista. Las personas que les gusta colocar la estrella en la punta del árbol se colocan varias metas en su vida y solo se enfocan en ellas. Tienes creencias muy fuertes y a menudo buscas señales a tu alrededor para encontrar la dirección correcta. Las personas te ven como alguien a seguir, ya que siempre ocupas el papel de líder, aunque no lo quieras. Siempre tomas buenas decisiones en tu vida.



ÁNGEL EN LA PUNTA



Las palabras que te describen son: Espiritual, amable y caritativa. Al colocar un ángel en la punta demuestras un lado espiritual muy fuerte y no temes que el mundo entero lo sepa. Eres muy caritativa, siempre cuidas a los demás y los haces sentir especiales. Las personas recurren a ti en momentos difíciles, porque saben que tienen un hombro en quien apoyarse y buscar buenos consejos.



ÁRBOL ARTIFICIAL



Las palabras que te describen son: Planificadora, organizada y práctica. Las personas que optan por este tipo de árbol son muy organizadas. No colocan pinos naturales ya que saben que no duran por mucho tiempo y como gran planificadora que eres usas artificiales ya que durará muchos años.



UN ÁRBOL MUY GRANDE PARA LA CASA



Las palabras que te describen son: Ambiciosa, magnifica y sin miedo alguno. Cuando eliges el árbol que te gusta nunca estás preocupada si entrará o no en tu hogar y solo piensas que siempre habrá una solución. Te gusta soñar en grande y no le tienes miedo al fracaso. Tu mente trabaja de forma muy diferente a los demás.



MUCHAS LUCES



Las palabras que te describen son: Colorida, extrovertida y valiente. No tienes miedo de mostrarte tal y como eres, por esa razón decoras tu árbol de Navidad de forma brillante y audaz. Eres una artista de corazón y amas ser el centro de atención. Tu personalidad te hace alguien divertida de andar. Tienes una gran capacidad de contar historias y hacer reír a cualquier persona.



ADORNOS HECHOS POR TI



Las palabras que te describen son: Creativa, abierta y con los pies en la tierra. Tienes tanta creatividad que no tienes que comprar adornos para decorar tu hogar. Tu vida es un libro abierto y las personas acuden a ti para conseguir consejos y respuestas honestas. Eres amante del medio ambiente, por esa razón utilizas materiales reciclables no solo para navidad, sino para otras ocasiones.