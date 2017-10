Reglas básicas para convivir con gente tóxica en la oficina

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Uno no elige a sus colegas. Por eso muchas veces toca trabajar con personas con las que uno no tiene afinidad. Esto, sin embargo, no debería influir en el trabajo.



Lo mejor en esos casos es mantener una relación pragmática con esos compañeros de trabajo y dejar las cuestiones personales de lado. El trabajo es como las relaciones comerciales: No hace falta quererse.



Sin embargo, es más productivo que las relaciones en la oficina sea buena. Cada uno puede hacer su aporte modificando su actitud, abriéndose a la idea de que el otro pueda quizá caerle bien.



Esto ayuda a tener una actitud más positiva hacia el otro, que probablemente reaccione de mejor forma. El mismo principio, conocido como “efecto de resonancia y aceptación”, funciona también al revés.



Por eso, si uno se cierra al diálogo no debemos sorprendernos si el otro reacciona de la misma manera.



Una opción es tratar de encontrar virtudes positivas en el colega conflictivo. En general, todos cuentan con algunas. Para eso hay que estar dispuesto a conocerlo un poco mejor. A veces, una breve charla en la cafetería o durante la comida ayuda a despejar una mala imagen del otro.



Si todo eso no ayuda y simplemente no puedes verlo ni en pintura, lo mejor es cruzarse lo menos posible. Esto no siempre es factible, sobre todo si se debe trabajar en un proyecto con el otro, pero si tu compañero de trabajo no se comporta de manera profesional, lo mejor es intentar hablar. Las personas suelen ir tan lejos como se las deje, por eso a veces es necesario trazar un límite.



No se recomienda molestar al jefe con estas cuestiones, ya que esto suele percibirse como una actitud infantil. Lo más probable es que éste tampoco pueda tener completa dimensión de la situación y simplemente pida que los 2 tengan más profesionalismo, lo cual no dejará a ninguno en el lugar de vencedor.



Esto en el mejor de los escenarios, ya que si el problema es con tu jefe inmediato podría hacerte la vida imposible.