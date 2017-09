Aprenda cómo elegir el nombre de su mascota

(Tomada de la Red)

Escoger el nombre de las mascotas suele ser algo divertido para sus dueños o la familia. Sin embargo muchas veces no piensan en el significado y en qué tan largo o corto debe ser el nombre.



Por este motivo, profesionales en veterinaria y etología le hacen un llamado a los propietarios de las mascotas recordandóles que las palabras tienen poder. Por algo los caballos de carreras o de exhibición generalmente se llaman Campeón o Fortuna que es lo que el dueño espera de él, así mismo le da seguridad.



Además los expertos recomiendan que los nombres sean cortos y sonoros. También sugieren pensar en nombres japoneses o en los que representan cosas bonitas como luz, alma y sol.



Otro consejo de los veterinarios es tratar de elegir un nombre que no sea tan común para que no tenga líos cuando lo llame en el parque o el lugares donde varias mascotas se puedan distraer.



Pensando en la mascota, es recomendable que el nombre tenga dos o máximo tres sílabas para que el perro pueda entenderlo, memorizarlo y acostumbrarse a él. Primero para llamar la atención del animal y segundo para que se logre una asociación más clara.



Respecto a los nombres de personas que en ocasiones le ponen a las mascotas, los expertos dicen que sí se pueden utilizar pero que no sea un nombre muy largo, compuesto o difícil de pronunciar.



Por otro lado, las palabras recomendables para educar a su mascotas son: ‘sentado’, ‘quieto’, ‘abajo’ (para que se acueste, ‘ven’ o ‘come’, teniendo en cuenta que son cortas y que son de fácil entendimiento.



Hablando precisamente sobre el entendimiento de sus mascotas, hay estudios que afirman que los perros logran asociar y entender unas 200 palabras, pero entre más cortas y repetitivas sean las frases más pueden asociar y entender.



En Kienyke.com le ayudamos para que elegir el nombre de su mascota sea más fácil. En la página www.nombresdeperros.eu encuentra toda la información. Puede marcar el sexo, algunas características (grande, pequeño, juguetón) y también hay nombres relacionados con películas, series, personajes famosos, etc.



Los nombre más populares en este sitio son: Toby, Kiara, Bella, Canela, Ayka Doki y Bambi.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/aprenda-como-elegir-el-nombre-de-su-mascota