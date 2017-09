Cosas que debes decirle a tu hija en su primer periodo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Le llegó la primera regla a tu hija. Si la transición de niña a mujer está empezando, debes darle los mejores consejos para llevar una vida sana y responsable ahora que emprende el camino hacia la adultez.



Desarrollarse no es sencillo, ¿se acuerdan cómo fue la primera vez que les vino la menstruación? Son muchas emociones combinadas, algunas de nosotras se sintieron alegres, otras tristes y otras confundidas.



A la mayoría de nosotras cuando les vino el período no estaban conscientes de todo lo que esto implicaba, por ello se pagan muchas novatadas. Como ya somos mujeres adultas y con experiencia, es hora de pasar tus conocimientos a tu hija.



Haz de esa situación el momento para hacerla sentir que la vas a acompañar en su proceso de crecimiento hacia la adultez. Antes de compartirte nuestros consejos, lo primero que recomendamos es tener consciente la edad de tu hija, esto te permitirá saber cómo comunicarte con ella, no es lo mismo hablarle a una niña de 9 años a una adolescente de 13.



Cuidado vaginal

La vagina es una zona del cuerpo femenino muy delicada. Su funcionamiento adecuado dependerá en gran parte de la higiene. Tu hija debe conocer cómo cuidar su zona V, y los mejores consejos son:



Usar jabón con pH neutro para no irritar la vagina con productos abrasivos.

Evitar usar panties muy apretadas para evitar infecciones.

Lavarse la vagina al menos una vez al día.

Cuidar del vello púbico para evitar malos olores.

Evitar usar cremas, geles u otros productos que no sean especiales para esa zona.

Evitar tocarse la vagina sin tener las manos pulcras.



Salud sexual



Aunque muchos dicen que con el primer período ya la niña o adolescente es una mujer, la verdad es que todavía están lejos de serlo.



El cuerpo con el primer sangrado tiene todavía muchas transformaciones por delante, no obstante, el cuerpo señala que el aparato reproductor está maduro para concebir niños, por ello es necesario enseñarle a tu hija lo que involucra cuidarse sexualmente:

Enséñale los diferentes métodos anticonceptivos.



Ofrécele apoyo y guía sobre el proceso de perder la virginidad.

Llévala al ginecólogo contigo para que se familiarice con esa dinámica.

Bríndale seguridad y libertad para experimentar su cuerpo responsablemente.

Enséñale la importancia de la fertilidad en el ciclo menstrual.



Cuidado personal durante la menstruación



Cada 28 días presentamos sangrado y existen síntomas comunes que sentimos las mujeres cuando nos acercamos a esas fechas: hinchazón en los senos y vientre, dolor agudo en el vientre, irritabilidad, desbalances alimenticios, cólicos hasta vómitos.



Tu hija deberá aprender a leer su cuerpo durante esas fechas para conocer cómo tratarse en períodos posteriores, sin embargo, infórmala de lo siguiente:



Enséñale las diferentes herramientas para la regla: toallas sanitarias, tampones, copas, protectores diarios.

Muéstrale los medicamentos necesarios para tratar los dolores menstruales.

Recuérdale lo importante de cuidarse la alimentación durante esos días.

Recomiéndale evitar hacer ejercicios fuertes durante los primeros días del período.

Enséñale la importancia de asearse la vagina durante la regla.

Estos tips son importantes que tu hija los conozca, igualmente debes recordar que aprender toma tiempo, mantente abierta a que ella experimente y se aventure a conocer su cuerpo, recuérdale siempre la importancia del aseo, el respeto y amor a sí misma para tomar las mejores decisiones.