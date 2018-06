¿Tu mascota se rasca mucho? Podría ser alergia estacional

(Tomada de la Red)

El verano y la primavera, además de sol y calor, suelen traer más visitas al veterinario para quienes tienen perros y gatos alérgicos. Aquí algunas recomendaciones para lidiar con la piel de tu mascotaSi en estos días notas que tu perro se está rascando, lamiendo o mordiendo en exceso una o distintas partes de su cuerpo, lo más probable es que esté sufriendo de una fuerte reacción alérgica.La primavera y el verano son dos etapas del año nada amigables con la piel de nuestras mascotas. El calor las expone a organismos y sustancias que generan reacciones que pueden empezar con síntomas leves e incómodos, pero que de no ser tratados a tiempo pueden llegar a convertirse en condiciones más serias.Es aquí donde estamos antes alergias estacionales.La alergia es una reacción producida por agentes externos que pueden ser:- insectos (pulgas, garrapatas, moscas).- ácaros- bacterias- polen u otros alérgenos ambientales.- químicos por reacción a un fármaco.-Alimentos (en este caso no es estacional)Es perfectamente normal que nuestros perros y gatos se rasquen, pero no lo es cuando empiezan a perder pelo, cuando su piel se enrojece y/o cuando le salen llagas y costras, en este caso pueden producirse infecciones.Mientras en humanos las alergias tienden a incluir las vías respiratorias, en caninos y felinos es más común identificar una reacción alérgica a través de su piel, ya sea por irritación o inflamación, lo que se conoce como dermatitis alérgica.Otras señales que gritan ¡alergia! en tu mascota son:- Cuando se frota contra superficies verticales como muebles, o contra superficies rugosas como césped y alfombras.- Cuando están sensibles al tacto y, por ejemplo, retiran sus patitas cuando intentas tocarlas o sostenerlas.- Cuando sacuden la cabeza en exceso, podría estar sufriendo una alergia en sus oídos.-Congestión nasal, tos y estornudos.Para aliviar los síntomas de picazón en la piel, la médico veterinaria Karen Becker recomienda:- Baños frecuentes pues eliminan los alérgenos en el pelaje y la piel, lo que da alivio completo e inmediato a una mascota con picazón. De preferencia no usar champú de avena, más bien uno natural, orgánico y libre de granos.- Hablar con el médico veterinario sobre pruebas de anticuerpos para medir la inmunidad de tu mascota a las enfermedades básicas, esto como una alternativa a las vacunas de forma automática.- Alimentar a tu mascota con comida anti-inflamatoria, por ejemplo, baja en granos y carbohidratos.- Usar aceite de coco y de pescado para disminuir la producción de levadura en la piel. Esto podría ayudar a reducir o frenar la respuesta inflamatoria.Las alergias estacionales pueden convertirse en un problema de todo el año si no se toman medidas para evitar la exposición, controlar agresivamente los síntomas y asegurarse de que el sistema inmunológico de tu mascota esté fuerte y resistente.Si en estos días notas que tu perro o tu gato anda desesperado con la picazón, dale una visita a su médico veterinario, uno especialista en dermatología de preferencia. Éste hará una evaluación según las características y síntomas de tu mascota, y recomendará un tratamiento que puede incluir desde sencillos baños medicados, funguicidas, bactericidas y anti-inflamatorios en spray, hasta terapias de vacunas y medicación.No esperes a verlos semi calvos y tapados de llagas, cuanto antes lo trates, mejor.Fuente;https://elcomercio.pe/wuf/consultorio/mascota-rasca-alergia-estacional-noticia-499638