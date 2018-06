Con estos consejos tu mascota tendrá un invierno más cálido

(Tomada de la Red)

Preocupado por la salud y el bienestar de nuestras mascotas, WUF conversó con la médico veterinario Rosario Zavaleta para conocer algunas pautas a seguir dirigidas a combatir el frío, el resfrió y hasta una posible hipotermia.El frío está que espanta y por más que tengan la ventaja de nacer y vivir forrados de pelaje, los animales también sufren los efectos de las corrientes de aire helado o el enfriamiento luego de una fuerte lluvia, llovizna o granizada.La intensidad del invierno varía según el lugar y la forma en que afecte a nuestras mascotas solo dependerá de nosotros.Claro que no todos somos expertos en cuidado veterinario, pero felizmente tenemos el apoyo de especialistas como la médico veterinario Rosario Zavaleta, quien esta vez comparte una serie de consejos que harán que tus animales de compañía pasen un invierno más cálido y amable.Prevención-Lo primero que tenemos que asegurarnos es de tener las vacunas de nuestros animales al día. Es decir, la Séxtuple (que incluye distemper, parvovirus, hepatitis, influenza, leptospira, rabia) y la de la KC (bordetella). Van a haber varias enfermedades virales del ambiente que pueden provocar que nuestras mascotas atraviesen por un proceso respiratorio, donde podría haber inflamación de ganglios linfáticos y secreción transparente. Eso nos hace estar en alerta, pero al estar vacunada podemos estar tranquilos de que la vida de la mascota está fuera de peligro.-Otro punto importante es el abrigo. Hay quienes están en contra de ponerles chompas o casaquitas, pero yo considero que está bien, sobretodo si el pelaje es corto. Hay razas como el Perro Peruano, el Chihuahua o el Pincher que tienden a ser friolentos y suelen estar cerca del calor humano, entonces ropa y mantas ayudan mucho. Y toca estar atentos en las noches porque no siempre sabemos dónde se pueden echar a descansar.-Cuidado con los pisos fríos y las corrientes de aire, podrían afectar directamente al animal.-Asegurarse de que tengan una alimentación adecuada, ya sea de alimento balanceado, barf o si es comida hecha en casa, que sea bajo la dirección de un nutricionista veterinario. Ésta podría complementarse con vitaminas. Necesitan alimentarse bien porque las calorías los ayudan a protegerse mejor.-Ojo con los horarios de paseo, sobretodo si sueles sacar a tu perro en la mañanita antes de ir a trabajar y tarde en la noche. Hay personas que sacan a sus mascotas a las 6am y a esa hora la humedad es bien fuerte. Hay que tener cuidado con el viento, la inhalación de aire frío también puede inflamar, lo mismo si se les saca tarde tipo 11pm.-Las mascotas más expuestas son las geriátricas y los cachorros, son dos extremos y es muy importante tener eso en cuenta. El cachorro tiene poco tiempo lejos de su mamá y genera calor por si mismo y tiene que estar protegido de corrientes de aire. No es recomendable sobre abrigarlos porque podríamos provocar que se vuelva un perro o gato friolento para siempre.-Por el otro lado están las mascotas de la 3ra edad que a veces están en baja de azúcar o no se están alimentando correctamente. Además su tono muscular es menor y hay que tener cuidado con los dolores osteo articulares, que se intensifican con el frío. A una mascota que tiene artritis por la edad, el frio hará más intenso el dolor, por lo que debe protegerse con abrigo o protectores osteo articulares, pues los analgésicos en una crisis ayudan, pero pueden traer problemas renales si se abusa de ellos.-Cuidado con los paseos recreativos en familia, revisar bien el clima del lugar. Aquí también toca estar atentos con la temperatura del agua, asegurarse de que sea tibia.-Y cuidado también con los paseos regulares con paseadores, asegurarse de que no estén expuestos al frío extremo.-Algo más, ojo con los baños. Si decides bañar a tu perro o gato en casa durante un día frío, antes de meterlo al agua será mejor que cierres la ventana si es que hay una cerca, usa agua tibia y sécalo con toalla y secadora de pelo hasta que esté bien seco.AlertasLos animales no hablan, pero sí expresan y es importante estar atentos a sus señales.-Si estornudan más seguido, si duermen más de la cuenta, si se atoran mucho cuando comen, si comen menos, si su ladrido es más ronco, si los ojos se le ponen vidriosos, si el proceso viral se extiende o si tienen dificultad para respirar. Estos síntomas son suficientes como para estar atentos a lo que puede venir y si son muchos a la vez o se extienden varios días, tal vez una visita al veterinario no sea mala idea.-Aquellos síntomas son más marcados en los perros, los gatos suelen ocultarlo mejor. A ellos será mejor llevarlos al veterinario apenas veamos que algo fuera de lo común está pasando. La baja de inmunidad puede provocar que un proceso respiratorio simple rápidamente se complique. Encima con los felinos es más difícil administrarle pastillas que a un perro.-Una señal importante y clara es su apariencia. Gato que está enfermo suele estar sucio. El dueño ya debería de haberse dado cuenta antes si algo anda mal, pues si está cochino es porque lleva días sin acicalarse.Fuente:https://elcomercio.pe/wuf/consultorio/consejos-mascota-tendra-invierno-calido-noticia-530154