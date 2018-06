Culturas prehispánicas enamoraron a más de 400 mil personas en EU

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La exposición "Golden kingdoms: Luxury and legacy in the ancient Americas" en Estados Unidos atrajo a más de 425 mil visitantes en los dos recintos en los que se encontró.



"Golden kingdoms" se exhibió durante cuatro meses en el J. Paul Getty Museum, de Los Ángeles, California, y tres meses en el Metropolitan Museum of Art, de Nueva York.



El INAH informó a través de un comunicado integró más de 300 obras provenientes de Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.



Las piezas expuestas dan cuenta del desarrollo de las artes de lujo en estas tierras desde alrededor de 1000 a.C., hasta la llegada de los europeos a principios del siglo XVI.



La exhibición reunió los últimos descubrimientos arqueológicos de 53 de los más importantes museos de 12 países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.



Un total de 11 museos de México participaron para facilitar majestuosas piezas a una exposición que reúne no sólo creaciones en metal, sino de jade, conchas de mar y plumas, a menudo más preciadas que el oro.