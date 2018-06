Tras escándalo, regresa el director Enrique Bátiz

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El director de orquesta Enrique Bátiz regresará a los escenarios tras el escándalo en el que se vio envuelto en febrero pasado. El próximo 12 de agosto se presentará en la Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM (Ojuem).



La página oficial de la Dirección de Música de la UNAM anunció las temporadas y conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) y de la OJUEM, entre las que destaca el concierto fuera de temporada que será dirigido por Bátiz con un programa integrado por Sinfonía no. 41 Júpiter, de Mozart, y Sinfonía no. 8, de Dvovák.



En febrero pasado, la violinista suiza Silvia Crastan acusó en redes sociales y medios de comunicación al concertador que estuvo al frente por 40 años de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, de presunta violación, cometida en 1996.



Ante el escándalo, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM informó en un comunicado que el concierto que Bátiz tenía previsto para el día 12 de ese mes con la OJUEM se posponía hasta nuevo aviso. La medida, argumentó la Universidad, se tomó ante "la inquietud de la comunidad universitaria y en atención a la recomendación de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, tras las declaraciones de la violinista suiza Silvia Crastan.



La UNAM también aseguró que mientras se esclarecía el asunto, refrendaba su compromiso con el respeto a los derechos humanos y a la dignidad. Hace unas semanas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México resolvió archivar y dar por concluido el caso de presunta violación de derechos humanos cometidos por el músico en contra de la violinista, debido a que no encontró documentos que acreditaran la queja en la Secretaría de Cultura del Estado de México ni en la Fiscalía General de Justicia del estado.