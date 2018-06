Adriana Malvido presenta la nueva edición del libro 'Nahui Olin'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Ser mujer en México, dijo la escritora Elena Poniatowska, no es fácil. "En cierta forma hemos heredado la condena de Nahui Olin por su conducta errática.



Romper los cánones es más complejo en México que en otros países, considerar locas a quienes infringen barreras y códigos sociales es una práctica común, ser tildada de bicho raro paraliza y hasta asfixia muchas vocaciones", sentenció.



Ante esta realidad, fue vital el rescate y la investigación que realizó la periodista y columnista de El Universal, Adriana Malvido, en el libro "Nahui Olin", publicado por primera vez en 1993 y que ahora, la editorial Circe lanza una nueva edición, aumentada y corregida, donde Malvido incluye varios hallazgos y cuenta con prólogo de Poniatowska.



En la presentación de la edición de 25 aniversario, Poniatowska indicó que cuando Malvido comenzó a investigar a Nahui Olin, "quedó atrapada en sus ojos que se apoderaron de ella". "Es el libro de una escritora, pero también de una investigadora, de una reportera.



A mí nunca me ha ofendido que me digan reportera o cronista, espero que Adriana, tampoco porque detrás de este libro hay mucho trabajo de investigación. Las dos buscamos, las dos preguntamos, las dos vamos a bibliotecas, las dos nos llenamos de felicidad cuando descubrimos algo, las dos sufrimos ante la página en blanco", indicó la autora de "La noche de Tlatelolco".



Esta edición que rescata la vida de Nahui Olin, artista y poeta que se convirtió en la década de los años 20 en un personaje legendario que estuvo envuelto en el escándalo, el misticismo, la violencia y la rebeldía, también fue presentada por Gregorio Luke, Mariano Meza, Silvia Lluis y contó con la participación especial de Irene Azuela, quien se dedicó a leer fragmentos de las cartas que Nahui escribió a su amante Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl.



En los años 20 y 30, dijo la escritora Elena Poniatowska, las mujeres que no obedecían las convenciones eran satanizadas. Una de ellas fue Nahui Olin, hoy objeto de todos los homenajes. "Si hoy ella nos viera desde el cielo, volvería a desnudarse y nos abriría la puerta de su casa en la Merced, para recibirnos a lado del Dr. Atl, uno de los grandes pintores del país. La escritora, mujer, esposa y madre, rescata a Nahui Olin", añadió Poniatowska.



Por su parte, Malvido indicó que la idea fue rescatar al personaje en todas sus facetas. "Durante años fue casi legendaria, quería rescatar a la artista, a la poeta, a la pintura", sostuvo la periodista, quien agradeció el apoyo las personas y de la editorial.