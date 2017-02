CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En general, la mayoría de las personas con intolerancia a la lactosa lo comienzan a percibir cuando, luego de consumir productos lácteos o derivados, sienten dolor o malestar digestivo.¿Cuáles son los síntomas más frecuentes?Digestión pesada (pesadez, hinchazón)Cólicos o espasmosDolor abdominalGasesEstreñimiento o diarreaProblemas de pielNáuseasTambién puede provocar cansancio, nerviosismo, trastornos del sueño y problemas cutáneos, entre otros síntomas.¿Con qué alimentos puedes sentirlos?Leche y lácteos derivados como quesos, yogures o postresPuré o sopas que llevan leche o cremasProductos de pastelería y repostería tradicionalMantequilla o margarinaLicuados o batidosHeladosAlgunos cereales en cajaPara diagnosticarla, en general, se realiza un estudio basado en la medición de la respuesta glucémica frente a la ingesta. O también puede examinarse mediante el aliento o un análisis de materia fecal.La intolerancia puede variar con el tiempo y el estado de salud general. Por lo general, es en la adultez cuando aparecen los síntomas.Dependiendo del nivel de intolerancia, podrás tomar leche deslactosada, probar con leches vegetales, o quesos no muy fermentados.No te preocupes por el calcio, puedes encontrarlo incluso en 9 veces mayor cantidad en leches vegetales; o también en otros alimentos como: el brócoli, la espinaca, la acelga, la naranja, las lentejas, el tofu, los frijoles, las almendras, entre otros.Siempre que dudes de que eres intolerante a la lactosa, percibe los cambios en tu cuerpo y recurre al médico por una consulta adecuada.Importante: Debe aclararse que La Bioguía no da consejos médicos ni receta el uso de técnicas como forma de tratamiento para problemas físicos o mentales sin el consejo de un médico, sea directa o indirectamente. En el caso de aplicar con ese fin alguna información de este sitio, La Bioguía no asume la responsabilidad de esos actos. La intención del sitio es solamente ofrecer información de naturaleza general para ayudar en la búsqueda de desarrollo y crecimiento personal.FUENTE: La Bioguía