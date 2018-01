Los primeros cuidados de tu conejo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Para la mayoría de la gente la palabra "CONEJO", significa la imagen de un animalito con una mirada gentil y una nariz que se mueve constantemente.



Lo único que se conoce del los conejos es que se reproducen fácilmente y rápido.



Si bien siempre se lo presenta como un animal huidizo y asustadizo, el conejo es un animal con unas cualidades extraordinarias, especialmente en lo que refiere a su relación con el ser humano.



Sabía usted, por ejemplo, que es uno de los animales mas populares para uso doméstico en EE.UU., Gran Bretaña, Dinamarca y otros países de Europa, que hay más de 50 razas reconocidas, incluyendo todos los tipos de colores, tamaños, largos de orejas y pelajes?. También se asombrarían de lo amorosos y sociables, gentiles y compañeros que son; su capacidad de adaptabilidad y su agradable convivir.



¿Porque tener un conejo?



Los perros deben salir de paseo regularmente y pueden llegar a ser muy ruidosos, los gatos no precisan salir a pasear pero pueden afilar sus garras en los muebles de la casa y son muy independientes, los periquitos, canarios, tortugas apenas se dejan acariciar y son todo menos animales para dar mimos.



Los hámsteres mayormente desarrollan sus actividades al anochecer y/o durante la noche, por lo que son poco aptos para los niños. Además puede ocurrir que muerdan enérgicamente si se los toma con poca delicadeza y finalmente solo tienen una vida promedio de dos años.



De esta manera, entre todos los animales domésticos, nos quedan los cobayos y los conejos.



Los conejos son mas inteligentes, aprenden con bastante mas facilidad, siendo, además, mucho mas sociables. Aprenden fácilmente a no hacer sus necesidades en cualquier sitio, a utilizar una caja con aserrín o piedritas para gatos y responder a un nombre y estímulos en poco tiempo.





¿Dónde debemos ubicar y alojar a nuestro conejo?



Es muy importante que todos entendamos que los conejos necesitan tener un lugar donde protegerse o sentirse seguros en caso que un depredador lo moleste o cuando sienta la necesidad de estar tranquilo. Esto lo aclaramos porque mucha gente tiene la errónea idea de que el hecho de colocar un conejo en una jaula significa quitarle la libertad.



Los conejos pueden sentirse seguros dentro de las jaulas, y también la adoptaran como su hogar, destinando parte de la misma para hacer sus necesidades, parte para jugar y parte para descansar y dormir.



Por otro lado, tanto los conejos como cualquier otra mascota no deberían estar sueltos constantemente dentro de una casa, no solo por los peligros que éstos corren sin saberlo, sino por nuestra propia casa. Cualquier mascota tiende a orinar y hacer sus necesidades por cualquier parte, a menos que se le destine y delimite una en especial. También suelen morder las cosas que estén a su alcance, como ser cables, patas de muebles, etc., no solo rompiéndolos, sino que también corriendo el riesgo de que al morder un cable, estos queden electrocutados y provocar posiblemente un cortocircuito......



Si bien los conejos no son roedores, tienden por curiosidad a roer gran parte de las cosas que estén a su alcance. Que hacemos entonces? Nos deshacemos del conejo? Lo encerramos en una jaula las 24 horas del día, los 365 días del año? Ninguna de estas es la solución. Como bien dijimos antes, el conejo estará delimitado mayormente a una zona de la casa, por ende no toda la casa correrá riesgo de que éste haga alguna de las suyas.



Igualmente, se pueden comprar rociadores que se venden en las veterinarias o Pet shop, los cuales se aplican en las zonas donde no queremos que el conejo tenga acceso.



Existen diferentes estilos de alojamiento que varían desde jaulas de alambre hasta casillas de madera. El tamaño de las jaulas o casillas dependerá del tamaño del animal. Se recomienda usarlas de buena calidad. Pueden ser ubicadas en el exterior, pues se adaptan muy bien a las bajas temperaturas, incluso bajo cero. Los conejos siempre necesitarán buena ventilación, estén al exterior o en el interior. En los meses de verano, mantener el alojamiento a la sombra, ya que no tolera bien el calor. En invierno puede colocar un plástico alrededor de la jaula, dejando espacio en la base para ventilación, resguardando el interior de humedad y del viento.





Periodo de adaptación a su nuevo hábitat:



Una vez adquirida nuestra nueva mascota, lo primero que debemos hacer es introducirla a su nueva jaula. Durante las primeras horas hay que dejar al animal tranquilo, sin que nadie lo toque; el mismo probablemente se acurrucará en una esquina de la misma, para luego, al ir ganando confianza, comenzar a explorar su nueva casa.



Los días subsiguientes, especialmente las primeras semanas hay que dejar que el animal, explore su nuevo hogar con absoluta libertad. Durante esta semana particularmente, observarán que con facilidad el conejo se asusta cuando alguien se le acerca, escondiéndose en algún rincón de la jaula.



Cuando esto suceda, la forma de aproximarse a la misma, será hablándole de forma continua con voz pausada, para que éste vaya reconociendo a los integrantes de la familia. Es muy importante que durante éste período principalmente, no se exponga al animalito a fuertes ruidos de manera que no se asuste.



Luego de un tiempo, observarán que al acercarse al animal, éste no se esconderá más, lo cual indica que ya se ha adaptado a su nuevo hábitat y ustedes notaran que no sólo no se esconde, sino que en cambio mostrará interés por las personas que lo rodean, acercándose y buscando caricias, mimos, etc.



Enseñándole:



¿Como hacer para que nuestra mascota orine y defeque en un lugar específico?



La jaula que destinemos a nuestra mascota debe ser lo suficientemente grande como para que en esta entre una bandeja que podamos llenar con aserrín, virutas de madera no resinosa, o viruta de marlo, etc., la cual estará destinada al "baño" de nuestra mascota.



Como decíamos antes, al adquirir el animal, debemos dejarlo los primeros días dentro de su jaula, en el lugar que le hayamos destinado. Una vez que el animal hizo sus "necesidades" un par de veces en ese lugar, cuando usted le abra la jaula y pueda correr por la casa, siempre volverá allí para orinar y defecar.



Agua y sus recipientes



El conejo requiere de agua limpia y fresca constantemente. La forma de proveerla varía desde recipientes, botellones semiautomáticos, sistemas de abastecimiento automáticos, etc.



Los mismos deben ser lo suficientemente grandes como para contener de 0.5 a 1 litro de agua para no tener que llenarlos más que una vez al día. En caso de ser recipientes, deben ser lo suficientemente pesados para que el conejo no lo vuelque y resistentes para que no lo rompan.



Lo más aconsejable es conseguir botellones semiautomáticos, puesto que estos contienen la cantidad ideal de agua, son muy higiénicos y el conejo no tiene acceso al mismo, puesto que se ubican fuera de la jaula.



El agua es tan esencial para el conejo, que si dejase de beber puede ser síntoma de que no se encuentre bien. Asegúrese de limpiar los elementos con agua caliente y dejarlos secar al sol de ser posible.



Alimentación del conejo



El alimento debe ser balanceado, el cual puede ser adquirido en cualquier veterinaria y por un precio muy accesible. Si el alimento balanceado es de buena calidad y contiene todos los nutrientes que el conejo necesita, no es necesario suplemento alguno.



Mayormente tenemos la idea de alimentar a nuestra mascota con lechuga, zanahoria, papa, etc. Nada de esto es necesario siempre y cuando el alimento balanceado que adquiramos sea de buena calidad, utilizando las verduras como premio o golosina para nuestra mascota y no alimento.



Recipientes y/o contenedores de alimento



El alimento hay que ubicarlo en recipientes dentro de la jaula o colgada de la misma donde tengamos ubicada nuestra mascota. Existen de diversas formas, tamaños y materiales.



Los que se ubican dentro de las jaulas (los de cerámica o plástico), suelen ser los menos prácticos, ya que los conejos pueden rascarlos y volcar el alimento sin esfuerzo alguno. Los metálicos en cambio (que deben ser de buena calidad para que no se oxiden) tienen por lo general alambres para ser colgados dentro de la jaula de nuestra mascota. De esta manera, nuestro conejo tendrá alimento siempre disponible en forma simple e higiénica.



Como toda mascota, tu conejo requiere de amor y atenciones. Este pequeño y simpático animalito puede brindarte enormes alegrías, no dudes en consultar a tu veterinario de confianza para recibir más consejos acerca de su cuidado.



FUENTE: http://www.foyel.com/paginas/2009/05/354/los_primeros_cuidados_de_tu_conejo/