Este perro de servicio está tan emocionado al ver que su juguete favorito ha cobrado vida

Atlas, es el perro de servicio de Julian, y él quería darle una sorpresa que nunca olvidaría, ya que lo ha ayudado mucho en su vida y lo llevó a conocer a Pluto.



Desde que el Golden Retriever llamado Atlas entró en la vida de Julian Gavino, las cosas nunca habían sido mejores. Julian usa una silla de ruedas, y confía en el entrenamiento de Atlas como perro de servicio para facilitar un poco las tareas cotidianas. Atlas, por supuesto, es un amigo fiel y cariñoso.



Aunque ama también otra cosa. Un muñeco de peluche de Pluto con el que se acurruca todas las noches.



Hace poco, Julian pensó que sería bueno recompensar el servicio excepcional de Atlas dándole la sorpresa de su vida: organizar una visita con una versión viviente de su juguete Pluto. Entonces, durante el fin de semana, se dirigieron al lugar donde vive Pluto, en Disney World, Florida.



Perro de servicio está tan emocionado de conocer a Pluto

Evidentemente Atlas no podría haber estado más feliz de conocer a su héroe.





También fue un momento especial para Julian: poder darle felicidad al perro que tanto le ha aportado a su vida.



“Me encanta ver a Atlas divertirse. Se lo merece después de trabajar tan duro. Algunos días trabaja largas horas, por lo que necesita ese tipo de tiempo de inactividad. Es muy importante”.



Conocer a Pluto probablemente sea un regalo que Atlas nunca olvidará. Pero no es nada comparado con los regalos que le da a Julian todos los días.



“Me ha devuelto mi independencia. Me quita la ropa por la mañana, me ayuda a vestirme / desvestirme, abre / cierra los cajones, abre / cierra puertas, tira de mi silla de ruedas, me despierta si me desmayo y me ayuda a levantarme”.



En otras palabras, el servicio de Atlas no tiene precio.



“Es increíble ¡Él también es un compañero para siempre! Así que nunca estoy solo con nada”.





FUENTE: https://notasdemascotas.com/perro-servicio-conocer-a-pluto/