Perro asume que sus papás también odian los baños, por lo que siempre trae su juguete favorito

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)



Clark es un perro muy atento y amoroso, él ama a todo, pero odia el baño. Así que el perro cree que sus padres lo pasan mal en la bañera y les lleva su juguete para consolarlos



Si tienes la suerte de tener un compañero canino, sabes lo que es tener amor incondicional a diario. Pero a veces nuestros amigos peludos nos sorprenden con la profundidad de su empatía. Tal es el caso de Rebecca Jude Weaver y su prometido. Resulta que su perro, Clark, va más allá para asegurarse de que sus humanos estén bien en la ducha. Clark odia la hora del baño, por lo que asume que sus personas favoritas deben encontrarlo tan estresante también.



Desde que el perro y su familia se mudaron a una nueva casa con una bañera el verano pasado, las cosas no han sido iguales. La ducha en su antiguo lugar aparentemente no fue un problema; este cuenco de porcelana es otra historia por completo.



Clark es un perro muy atento y considerado. Él ama a casi todo el mundo, especialmente a sus padres humanos, así como al juguete de plástico verde que lleva consigo a todos lados.



De hecho, después de tener su primer baño, Clark ahora está convencido de que nadie podría disfrutar de pasar tiempo en la bañera. Por lo tanto, cada vez que Rebecca o su prometido se someten a un baño, el fiel perro hace todo lo posible para consolarlos.

Cuando sus padres se meten a la bañera, Clark aparece en la orilla, pareciendo bastante afligido por ellos debido al terror que deben estar atravesando.



“Él quiere salvarnos del baño. Se queda por unos buenos cinco minutos. Esta es la parte de la tortura para él y está muy molesto y triste”.



Pero luego recuerda algo que podría ayudar a aliviar los problemas del tiempo de baño para ellos, como lo hace cuando se ve obligado a darse un chapuzón: su juguete favorito.



Rebecca dijo:



“Se aleja y regresa después de unos segundos con su juguete verde y lo tira en la bañera, ¡a lo que inmediatamente se anima! Es todo lo que tiene para dar y lo hace todo el tiempo. El es tan dulce”.



Al principio, Rebecca y su novio pensaron que Clark solo quería jugar. Pero resulta que ese no es el caso. A él le preocupa mucho que sus padres puedan sentir lo mismo que él en el baño, así que les presta su juguete.





“Después de que deja caer su juguete, lo ofrecemos de vuelta y él no lo toma, nunca (pero aún lo intentamos). Siempre le decimos que es un buen chico y le damos una caricia”.



Perro con su juguete favorito



Clark nunca compartirá su juguete verde más que en este escenario, haciendo que el gesto sea aún más especial.



La opinión de Clark sobre el baño, y su preocupación por sus personas favoritas, es ciertamente exagerada. Pero Rebecca y su novio saben que sólo significa que realmente los ama y quiere asegurarse de que estén felices y a salvo.



“Él siempre ha sido el perro más dulce. Él es, literalmente, el mejor perro que he conocido. No sólo digo eso porque él es nuestro perro. Literalmente, nunca le gruñó a nadie”.



FUENTE: https://notasdemascotas.com/perro-odia-el-bano-protege-duenos/