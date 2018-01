Tips para eliminar la caída de cabello

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Es normal que despiertes y veas algunos cabellos en tu almohada o ver que caen en la ducha, sin embargo existen temporadas en las que puedes ver un aumento en la caída de ellos, esto puede ser provocado por diversos factores como hemos mencionado con anterioridad, sin embargo en esta ocasión nos enfocaremos a los que pueden provocar caída por quiebre.



La caída por quiebre ocurre, por ejemplo, cuando te sometes a tratamientos de coloración, decoloración, tratamientos con calor y te expones a condiciones climáticas como calor, frío o simplemente vas a nadar.



Puede que tu cabello haya perdido fuerza, nutrientes o agua, por lo que después de lavarlo pueden aparecer nudos, o al secarlo con la toalla aparezcan cabellos en ella o bien al terminar de arreglarlo los veas en el piso.



Esto es porque al estar debilitada o seca la fibra capilar es fácil que se quiebre con cualquier fuerza aplicada en tu rutina de cuidado como el cepillado, también es importante que analices si ha habido un cambio en tu alimentación, pues una falta de vitaminas o de líquidos también puede desencadenar el problema de quiebre.



Es importante diferenciar este tipo de caída a la caída por desprendimiento desde la raíz o folículo capilar ya que la forma de atender la situación es diferente.



Al seleccionar tus productos de cuidado capilar es importante que veas cuales son los atributos que te brindan y si se adecuan a tus necesidades, puesto que hay productos especializados para cada tipo de caída de cabello, ya sea para caída por quiebre o por caída desde el folículo capilar.



Te dejamos algunas sugerencias para evitar la caída de tu cabello por quiebre:



– Utiliza productos capilares que le aporten vitaminas y minerales a tu cabello.



– Cuando laves tu cabello y apliques el shampoo dedica siempre unos minutos a realizar un masaje en el cuero cabelludo.



– Utiliza acondicionador o cremas a fin de que tu cabello se hidrate y no se quiebre durante tu rutina de cepillado.



– Procura aplicar un sérum, crema o cera para peinar pues ayudarán a cambiar el aspecto de tus puntas que suelen ser la parte del cabello más dañada y para repararlas, es importante que las mantengas hidratadas en todo momento.



– Si usas mucho la secadora o plancha de cabello procura poner productos protectores para el calor, y con ello prevenir la deshidratación.



– Lleva una dieta balanceada con vitaminas, minerales y sobre todo toma agua.



Los productos que aplicas en tu cabello ya sea para sanar el quiebre o para estimular el crecimiento desde el folículo deben ser de calidad, ya sea desde un simple shampoo, hasta el serum más avanzado o la mascarilla capilar más innovadora, cada uno de los productos debe de ser de confianza y no hay mejor opción que siempre recurrir a empresas realmente comprometidas con tu belleza y bienestar.

No te arriesgues si lo que quieres es cuidarte, ¡lo mereces!