Ultravioleta, ¿cómo combinar el color del año?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En 2018, el color que hará fuerte eco en las propuestas de reconocidos diseñadores y en los conceptos de belleza, es nada menos que el Ultravioleta.



“Se trata de un morado-azul que lleva nuestra con ciencia y potencial al nivel más alto”, así lo describe Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de esta compañía. Podrías pensar que no es fácil combinarlo en la indumentaria y el maquillaje pero, con estos tonos complementarios, lo harás sin esfuerzo.



“Una mujer que lleva este color en prendas, accesorios o en su maquillaje refleja mucha seguridad, ya que es adecuado para personas que tienen confianza al momento de vestir o arreglarse” Paola Wong, creadora de Pink Magnolia.



Gardenia: Entre el beige y el blanco se sitúa esta tonalidad propuesta por Pantone para combinar el color del año. La mezcla es perfecta para quienes desean incorporar esta tendencia a su look pero sienten temor de llevar colores intensos.



¿Recuerdas la escena de Loca por las compras en la que Rebecca Bloomwood elige un vestido ultravioleta para su visita a la televisión y lo combina con un trench coat beige? Justamente, ese es un excelente atuendo para llevar al trabajo o a un evento de coctel.



Otra buena idea es coordinar unos pantalones de corte recto con una blusa morada con un lazo en el cuello.



También puedes llevar un abrigo de lana en tono Gardenia y sumar unas botas altas en el color del año, tal como lo propuso recientemente Balenciaga, o un suéter de cuello alto con una falda con lentejuelas a media pierna y sandalias.



Silver: ¿Gris claro con ultravioleta? Seguramente piensas que esta combinación solo funciona para acudir a un funeral, ¡nada más equivocado! Esta mezcla es una de las triunfadoras en las pasarelas.



Solo toma en cuenta que si Kate Moss logró llevarla con éxito, es porque en verdad funciona.



En una versión para el trabajo, un traje sastre o una falda lápiz en gris acompañan de forma ideal una camisa o top ultravioleta. Si buscas un look más casual, combina unos jeans grises de mezclilla con una blusa de satín, (evita materiales como el algodón, ya que harán lucir ordinaria esta mezcla). Toma en cuenta que, al combinar el ultravioleta con una tonalidad neutra, concederás atención al primero, además de que las posibilidades de error se reducen de manera considerable.



Oriole: La combinación de dos colores vivos es refrescante y atrevida a la vez, por lo cual debes estar consciente de que los demás voltearán a verte.



Esto no quiere decir que no puedas llevar esta fórmula al trabajo.



Solo asegúrate de no vestirla cuando tengas una junta importante, sobre todo si no te desenvuelves en una industria creativa. Aunque parezca difícil, mezclar ultravioleta con naranja ofrece diversas posibilidades.



Un look formal puede integrarse por una falda lápiz de color naranja, acompañada con una blusa de escote en V y manga larga.



Otra opción es elegir unos pantalones de algodón morados ajustados a la pierna y sumar una blusa ligeramente holgada. Para dar el toque final al atuendo, suma unos stilettos o sandalias en dorado.



Hot Pink: Firmas como Balenciaga, Nina Ricci y Etro demuestran que la mezcla entre ultravioleta y rosa intenso luce moderna y elegante: Todo depende de los materiales de las piezas.



Eso sí, esta combinación es ideal para mujeres con seguridad, ya que es un tanto arriesgada y atrae la mirada de los demás.



Para no fallar, elige unos pantalones formales de corte recto o ligeramente ajustados a la pierna en color morado, y complementa con un top de cuello halter o una blusa rosa de popelina.



También es posible invertir los colores, es decir, llevar pantalones rosa y un top con algún drapeado o plisado.



Otra buena alternativa es buscar un vestido de gasa con estampado foral en el que se mezclen ambas tonalidades. Si no deseas incluir este tono mediante los zapato, puedes intentar hacerlo a través de una bolsa o unos aretes de gran tamaño.



Dusty Lavender: Para restar intensidad al ultravioleta en un atuendo, es posible elegir prendas o accesorios en tonalidades claras dentro de la misma gama de morado. Un ejemplo es el color al que Pantone nombra Dusty Lavender, una variación de lila.



De antemano, considera que apostar por esta fórmula te hará ver como una mujer dulce, romántica y muy femenina. La mejor manera de lucir esta mezcla de tonos es mediante un vestido estampado perfecto para la primavera que se acerca.



Otra buena alternativa es llevar unos pantalones formales de color gris, una blusa lila en un material ligero y sumar un abrigo de lana morado, así subrayarás el protagonismo de esta última prenda.



Un vestido de manga larga o 3/4 se combina perfecto con unos tacones en color ultravioleta, ideal para acudir a la oficina o a una comida formal durante el fin de semana.