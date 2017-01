¿Qué ventajas tiene adoptar un gato adulto?

(Tomada de la Red)

¿Te apetece tener una mascota? Si alguna vez has pensado en tener un animal doméstico en casa la información que te traemos hoy te interesará. Los gatos en especial son tan fantásticos que no podemos decirles que no a nada. Nos acompañan y nos miman y no por ser adultos tenemos que evitar su adopción. Es más, existen muchos beneficios de adoptar gatos que ya son adultos.



Porque sí, normalmente todas las personas que se deciden a adoptar una mascota piensan que lo mejor es adquirir un cachorro, dado que así los crían desde pequeños. No es que esta sea una mala idea, pero adoptar animales en edad adulta puede llegar a ser mucho más beneficioso dependiendo de nuestra situación. Ahora que estamos en invierno los gatos adultos resultan ser las mascotas ideales para nuestro hogar. Seguramente te estés preguntando por qué, pero te vamos a sacar de dudas en un momento con el texto que te traemos a continuación.





En primer lugar tenemos que aclarar que recomendamos la adopción en la época del frío, pues en esta las gatas no están tanto en celo como en primavera u otoño, por lo que las camadas en estos meses son más escasas. Por otro lado, la mayoría de gatos adultos viven en la calle porque han sido abandonados. Ellos lo saben, por este motivo si adoptas alguno sabrá valorar tu gesto, llegando a ser incluso más cariñoso a pesar de que son famosos por ser más ariscos e independientes que los perros.





Además, si tienes otro animal en casa, como un perro o incluso otro gato, los felinos adultos sabrán convivir perfectamente con ellos. No tendrás problemas en ese aspecto. De igual modo, se adaptarán rápidamente a las condiciones de su nuevo hogar, ya que es evidente que al haber estado viviendo en la calle toda comodidad les resultará muy agradable. Pensemos, por otro lado, que un gato adulto ya ha desarrollado su carácter. Estos animales suelen mostrarlo pronto, así si decidimos adoptar uno conoceremos sus puntos débiles y podremos tomar la decisión sabiendo a qué podemos llegar a enfrentarnos. Pero como hemos comentado, normalmente no suele haber problemas, ya que su capacidad de adaptación es muy buena.



Por último y no por ello menos importante, otra de las ventajas que tendremos al adoptar un gato adulto es que no presentan las mismas necesidades que un cachorro. Los pequeños hay que cuidarlos de forma más minuciosa, ya que en sus primeros meses de vida no son completamente independientes. En el caso de los adultos esta época ya ha pasado, así que no tendremos que estar constantemente pendientes de ellos. Teniendo en cuenta todas estas ventajas recuerda que si te has decidido a adoptar un animal un gato adulto es una de las mejores opciones.



Fuente:http://quecomoquien.republica.com/actualidad/que-ventajas-tiene-adoptar-un-gato-adulto.html