CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El tiempo avanza sin detenerse, tratamos de ocultarlo o disimularlo, con vestimenta, maquillaje y entusiasmo.Pero, todo esfuerzo en ocultar su paso se viene abajo cuando alguien no mayor de 25 años te dice con alegría: !A mí me hubiera gustado vivir en tu época!WTF ¿Época? Acaso soy algún personaje de la Revolución o sobreviviente del holocausto.Conteniendo la respiración, inhalando paz y exhalando amor, pregunto ¿a qué época te refieres?– A los 90, me contesta emocionadaY reflexiono sobre esos años noventeros que, en efecto, viví.Esos años en que lo CD’s comenzaron a comercializarse. Y ya no eran tan caros, excepto los importados. Acudía por las noches a Tower Récords de Niza de aquel entonces Distrito Federal a ver y escuchar lo que habían catalogado como música alternativa, porque no sabían cómo llamarla, y la bautizaron como pop, rock, punk, grunge o metal alternativo.La tecnología nos bombardeó, generando hábitos de consumo. Internet fue la clave para acercarnos como sociedad. Lo mismo nos vendía o enamoraba, que informaba o desinformaba. Hoy nadie puede vivir sin Wi-Fi.El sexo se volvió una obsesión, el voyeurismo dejó de ser una enfermedad mal vista y logró récords de ventas con los reality shows. Las “tontas” de las Hilton o Kardashian vieron su crecimiento monetario en estos programas.Incluso, los ovnis reaparecieron; el caso Roswell destapaba más detalles de ese evento, la ufología comenzó a tener más adeptos, alienando a toda la población.El auge de la NBA se debía a una figura que volaba para encestar los puntos que llevaron a los seis campeonatos de los Chicago Bulls. Los aficionados se paralizaban ante el espectacular Air Jordan. Nike aumentó sus ventas con la creación de la zapatilla Jordan.El drama de las narraciones de estos eventos de parte del comentarista de Azteca, Enrique Garay, aumentaban la emoción de los eventos. Lograba que cualquiera comenzará a gritar: Defens! Defens! aunque no nos gustara este evento deportivo.La espectacular llamarada del pebetero en la inauguración de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 auguraba lo vistoso del evento. El despliegue del Dream Team, las tres medallas de oro en diversos estilos de la nadadora húngara Krisztina Egerszegi, lo hermoso de la gimnasia en la que los bielorrusos destacan siempre. ¡Cómo olvidar al pelirrojo de Vitali Shcherbo!Y mientras el mundo se movía, la música me acompañaba con su armonía en estos cambios.El Dance venía de todas partes: Estados Unidos, Francia o Alemania. Y servía para sacudir el cuerpo al ritmo de Scatman John, con el Scatman Ski Ba Bop Ba Dop Bop; Dr. Alban, con el It´s my life; Mr. President, con el Coco Jamboo; Haddaway, con el What is love, o La Buche, con Be my lover.Lo mal llamado alternativo se mezclaba en un mismo anaquel, y grupos como Radio Head, Depeche Mode, U2, Nirvana, Savage Garden, Coldplay, Interpol, The Cranberries o The cure compartían estante en las tiendas de música.También habían los más fresas. No eran tan alternativos, pero comercializaban hits que servían para amenizar el cuerpo un rato. Entre ellos estaba la británica Sophie Ellis Bextor y su Murder on dance floor; la danesa Whigfield, con Saturday Nigth; los suecos Ace of Base, con All that she wants o the sign, y hasta Right Said Fred generaba controversia con sus movimientos pectorales y de cadera en su su I’m too sexy, movimientos que se quedan cortos con el grotesco perreo que se ve ahora en chicas de 13 años con cualquier vejete.Incluso para los que tuvieran dos pies izquierdos, la música para ambientarse y “bailar” mientras se sobrepasan los 115 decibeles por segundo estaba Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Rammstein, Red Hot Chili Pepper.Y hasta para desplomarse, después de unos cuantos “piquétitos”, podría servir Radiohead, Interpol, Coldplay.Superamos el rap de Vanilla Ice con su Ice Ice baby, a Mc Hammer y su U cant touch this, iniciaba la década con la caída del muro de Berlín, los raves comenzaron a realizarse con mayor afluencia.Inició la Tormenta del Desierto que desató la Guerra del Golfo, Gates creó el sistema operativo windows 95, los científicos clonarom a la oveja Dolly, Adiós VHS, bienvenido DVD.Una década con muchos traspiés pero también bastantes avances favorables.Comprendí entonces el comentario del púber, acerca de mi edad y mi época. ¿Qué puede esperar este joven en un mundo facebookeros, en el que hasta piden like por Cristo, con reggaetoneros perreando, con Biebbers y Selenas Gomez saliendo de rehabilitación? Sobreviviendo en un mundo de falsas pistas, con una economía en declive.Respiré y me sentí aliviada. Y soplé las velas de mi cumpleaños.