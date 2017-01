Cinco pasos para tener una cita perfecta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El objetivo más grande que tiene una primera cita es, que al terminar su encuentro, ambos estén emocionados de conocerse y puedan llamar a alguno de sus amigos para decirles “¡No vas a creerlo! Anoche tuve una increíble cita” mientras se forma una sonrisa en su rostro.



Y ¿a quién no le gustaría asegurar el mismo resultado?



Así que para lograr resultados óptimos aquí te dejamos algunos consejos para hacer que tu cita sea todo un éxito.



1. Primera impresión



La imagen que una persona proyecta a los demás es muy importante, sobre todo en la primera cita. Sus gestos, ropa y palabras dicen mucho de la persona y de su personalidad, por lo tanto, cuidar su imagen y sus modales es imprescindible. Si no sabes qué ropa es la idónea para que tu cita sea perfecta, intenta encontrar un equilibrio entre lo formal y lo informal. Definitivamente no uses un traje y evita ponerte todas las joyas, pero tampoco vayas de pants y tenis. Para causar una buena primera impresión lo mejor es ser uno mismo, pero un poco más arreglado.



2. Empatía



La manera más sencilla de ser empático es poner atención a lo que dice la otra persona. La conversación puede ir desde el tipo de comida que les gusta, hasta a dónde les gustaría ir en la siguiente cita. Y a esto súmale que si la persona se siente escuchada, las posibilidades de que se sientan identificados se elevan.



3. Elige sabiamente el lugar



Hombre, recuerda esta regla: mientras más bonito sea el lugar, más atractivo te ves tú. También ubica algún café o bar que quede cerca del lugar, en caso de que quieran alargar su cita. Cambiar de escenario siempre equivale a cambiar de emociones. Sin embargo, se recomienda que la cita no sobrepase un par de horas.



4. No te entusiasmes demasiado



No importa si es la chica de tus sueños o tu príncipe azul. Es importante mantenerte controlado y no ser muy obvio si tu cita no te gustó. No te precipites en hacer evidente que la otra persona te atrae. Así que ¡relájate! Mantén el misterio y disfruta de la cita.



5. Diviértete



No vayas a una primera cita con la idea de asistir a una segunda. En lugar de estar pensando en eso, ¡mejor disfruta el aquí y el ahora!