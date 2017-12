¿Qué pasa si me visto como quiero?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un tema que siempre sufrimos las chicas gordibuenas, el tema de la ropa y la moda son dos cosas que nos vuelven locas. Tener que vestir nuestras curvas es un tema a veces complicado, porque estamos peleando con el hecho de vestir como nos quede o como realmente lo queremos hacer.



En Internet hay miles de “reglas” para tratar de disimular algunas cosas de nuestro cuerpo con curvas, y no sé ustedes, pero a mi no me laten algunas de ellas. La principal razón que se me viene a la mente es que ME ENCANTA ROMPER LAS REGLAS, ES MI CUERPO Y YO VOY A DECIDIR CÓMO DEBO VESTIRME.



A continuación, voy a debatir sobre tres reglas de moda que no son muy amables (según mi punto de vista) con las mujeres con curvas:



No podemos usar ropa blanca ó de colores claros: ¡Ya basta! Las mujeres con curvas y todo el mundo tenemos derecho a sentirnos frescas en días de calor. Los colores claros siempre nos ayudan a combatir el calor, lo que deben cuidar es la forma de las prendas en colores claros, cuiden las transparencias en exceso y traten que el color de la ropa combine con su color de piel, cabello y accesorios.



No podemos usar shorts: Obvio que podemos lucir nuestras piernas, ya olviden que sus piernas se ven gordas, en definitivas las piernas gorditas es lo de hoy para usar shorts, faldas o vestidos. Busquen un short que les marque su cuerpo y se ajuste a sus curvas, con la blusa y los zapatos adecuados van a hacer que varias cabezas giren a verlas caminar por la calle.



No nos quedan bien las rayas horizontales o verticales: Ya no me acuerdo qué posición de rayas eran las que no favorecen a las chicas con curvas. La razón es que no importa, el chiste es encontrar la prenda adecuada, armar un outfit mono y salir a la calle con una gran sonrisa.



¡Les mando un beso enorme! Espero que tomen en cuenta que las reglas se hicieron para romperse y más aún estas cosas absurdas que sólo no hacen deprimirnos en el tema de la selección de la moda. Recuerden que si ven ropa, les gusta, les queda y tienen dinero para comprarla, deben hacerla parte de su clóset.