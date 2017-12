()

El termómetro sigue descendiendo, por lo que se hace necesario saber cómo elegir la ropa adecuada para que, además de no pasar frío, siempre logres verte chic y a la moda.



El principal consejo de los expertos es usar el concepto de ‘layering’, es decir, vestirte por capas para ir adaptándote a los cambios que ocurran durante un mismo día, cosa bastante común en México.



A la par, también hay que invertir en prendas que te puedan durar muchas estaciones, es decir, que sean atemporales. Por ello, a continuación te presentamos lo que no te debe faltar en estas fechas para triunfar.



Poncho estampado. De lana virgen, es una manera ideal de protegerte del frío de manera cómoda. Hoy se llevan los que incluyen motivos geométricos, étnicos, degradados o florales.



Abrigo colorido. Si ya tienes uno de matiz básico, apuesta por un diseño en neón como rosa, verde o amarillo, pues son algunos de los que más se verán este invierno.



Chamarra forrada con borrego. Es súper calientita y se ha convertido en un ‘must’ para lucir bien durante el día. Lo mejor es que actualmente puedes llevarla hasta el trabajo.



Chaleco peludo. La piel falsa es una de las grandes tendencias de esta temporada, así que no tengas miedo y decídete por una prenda de este tipo en una tonalidad neutra como gris, negro o beige.



‘Bomber jacket’. Con flores, pájaros, motivos orientales o hasta ‘animal print’, este tipo de chamarra se ha convertido en un aliado indispensable para la temporada de fiestas.



Suéter tejido llamativo. Con grecas o motivos nórdicos, estas prendas tejidas, de preferencia en lana, cashmere o alpaca, se ubican entre las más confortables para celebrar muy abrigada.







Agencia Reforma