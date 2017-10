Guía práctica para comprar un anillo de compromiso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El anillo de compromiso es una de las joyas más apreciadas debido a su significado y todo lo que sucede alrededor de su adquisición y la entrega del mismo. Para la mayoría de las mujeres esta pieza es deseada desde su juventud y representa uno de los sueños más importantes en su vida. Pero, ¿qué piensan los hombres de esta joya?, es fácil para ellos encontrar el anillo perfecto que los acompañe a realizar la pregunta más romántica de todas.



Por lo regular la respuesta es, no, por su mente pasan muchas dudas, desde cuánto deben invertir, qué tipo de anillo le gustará a su novia, si le quedará o cómo seleccionar el mejor color y gema.



Para convertir este momento en algo inolvidable, platicamos con nuestros amigos de BIZZARRO, el experto en joyería, para que nos dieran un tips y conseguir el anillo perfecto. Solo sigue esta simple guía y deja que ese momento perdure por siempre en tu memoria.



* El precio alto no significa “mejor”

Existe una idea de que la inversión que se debe hacer es de 3 meses el salario del hombre, sin embargo, lo importante es conseguir un anillo que vaya de acuerdo a la personalidad que tienen como pareja, su estilo de vida y los gustos de la mujer. Hay diferentes costos y puedes adquirir algo de gran belleza y significado que se adecúe a tu presupuesto y lo más importante que represente lo que son como pareja.



* Cómo saber la medida del anillo

La medida del anillo es muy importante, se miden por milímetros y varían ente los 14 y 22.6 mm. Debes tomar en cuenta que dependiendo del clima y la temperatura, los dedos de la mano se pueden inflamar, por ello otra solución que te puede salvar es conseguir un anillo de tu prometida y basarte en ese tamaño.



* Preciosa inspiración

Si bien en la actualidad, muchas parejas deciden usar anillos de compromiso con gemas distintas a los diamantes, la realidad, es que la gema más utilizada, debido a su significado, valor y belleza es el diamante. Existen cortes diversos como el brillante, pera, marquise, etc, además de otras características como el color y quilataje. Pero recuerda que el anillo que elijas no tiene que ser el más grande ni el más costoso, el ideal será el que entregues con el corazón para emprender esa historia llena de amor e ilusión.



* Confía en tus instintos

Tú más que nadie conoces a tu pareja, piensa en sus gustos, su personalidad y estilo de vida.



Confía en tus instintos, el anillo que elijas será el adecuado. Déjate llevar por ese momento inolvidable y disfruta.



* Confía en los expertos de joyería

Una joya es el objeto ideal para inmortalizar los momentos especiales de la vida, sobre todo para la tan esperada pregunta “¿Te quieres casar conmigo?”. Si tienes dudas sobre estilos, precios y características, no dudes en acercarte con un experto. Una asesora de venta experta en joyería podrá ser tu cómplice perfecta para este momento inolvidable.