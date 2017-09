¿Existen los gatos que no causan alergias?

(Tomada de la Red)

Depende de la raza, del tipo de pelo, o incluso del género, hay ciertos gatos que no causan tantas alergias en las personas. Aquí, todos los datos.Como dijo el famoso dramaturgo, Victor Hugo “Dios hizo el gato para ofrecer al hombre el placer de acariciar un tigre”. Esto demuestra el culto que tienen los mininos en la humanidad. Ocasionalmente, los perros se llevan todo el crédito al ser considerados el mejor amigo del hombre, pero hablando de mascotas, seguramente los amantes de los gatos saldrán a defenderlos, que no hay que sacarlos a pasear, que son más ordenados, que son más limpios (científicamente comprobado), que son más bonitos, entre otros. El problema de adoptar uno, viene para las personas alérgicas. Por eso se busca responder en este artículo ¿hay gatos que no causan alergias?Para explicar esto, se empieza por el término hipoalergenico, refiriéndose a los gatos que por ciertas circunstancias, causan menos síntomas de alergia, lo que quiere decir que no hay gatos que no las alteren de ningún modo. Este término es como hacer referencia a los productos de limpieza o de belleza, que producen menos alergias. Esto se debe a una proteína que tiene el nombre Fel D10, la que está presente en la saliva y glándulas de los gatos, la cual, al rededor del 80% de las personas alérgicas es sensible. Ojos llorosos, comezón en la nariz o en la piel, estornudos o incluso hinchazón, esto es lo que provoca la alergia a las mascotas gatunas.Dicho esto, se recomiendan algunas razas que producen la proteína Fel D10 en menor cantidad, estas son: el más recomendado y mejor aliado es el siberiano, esta raza proveniente de la lejana Rusia, es la que menor produce la proteína, a esto le sigue, el balinés, conocido por su temperamento apacible, cariñoso y juguetón, el bengalí, que parecen leopardos en miniatura, los devon rex, de contextura delgada, ojos y orejas grandes con pelo rizado, los que menos sueltan pelaje y el javanés, conocido por su personalidad independiente. Por otro lado, se dice que los Sphynx o Esfinge son recomendables para los alérgicos, estos no tienen pelaje alguno, pero como ya se ha mencionado, el pelo no es el principal causante si no las glándulas que este gato produce con normalidad.En ciertas ciudades del mundo, como en Los Ángeles, Estados Unidos, se están iniciando campañas para alterar genéticamente los gatos, lo que causa un poco de polémica por criticas éticas o morales. Se recomienda a las personas que están pensando en adoptar un felino y que sufren de alergias, lo siguiente: no tocarse los ojos después de tener contacto con el gato, tratar de que no entre al dormitorio, no tener alfombras o muñecos de peluche, cepillados y baños seguidos al felino, mantener la caja de arena limpia, los gatos machos producen más alergia que las hembras, así como los oscuros sobre los claros, si son machos, que estén castrados es lo mejor.Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/gatos-que-no-causan-alergias