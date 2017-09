(Tomada de la Red)

"Auténtica" es una pitbull reno de tres años, la cual también busca ayudar a los afectados por el sismo, por lo que en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes accedió a tomarse fotos con quienes se acercaban a comprar uno de los dulces que su dueño colocó a un lado de ella.



PLAY

Play again

PLAY AGAIN

"Vendo dulces $1 para ayudar a mascotas afectadas por el sismo", es el letrero que se observaba junto a "Auténtica", gracias a la cual César Ortiz pudo adquirir comida para gatos y perros, así como cobijas que posteriormente llevaron a un centro de acopio para mascotas ubicado en la Condesa.



"Llegaban las personas y querían tomarse fotos con ella, sobre todo las niñas, y 'Auténtica' accedía. Lo que queremos es que se haga viral para que el apoyo se replique en todas partes, porque incluso nosotros tomamos la idea de alguien más que subió la imagen a Facebook", platica su dueño.



César Ortiz menciona que contó con el apoyo de sus familiares, entre ellas sus sobrinas Michel Espinoza y Abigaíl Yerena, de nueve y 16 años, respectivamente, quienes lo acompañaron a comprar los diversos productos que se necesitaban, mismos que por la noche entregaron en Ensenada 22, delegación Cuauhtémoc.



"Quisimos ayudar a la gente porque lo principal es ella, pero ya había mucha ayuda, la cual las mascotas también merecen porque son como niños, no saben qué está pasando y hay que apoyarlos y son parte de la familia", comenta.



César, de 30 años, adelanta que este vienes tienen pensado acudir al Monumento a la Revolución o regresar a la zona Centro, en donde estuvieron el jueves de 14:00 a 17:30 horas, pero ahora con otros amigos interesados en apoyar.



Fuente:http://www.economiahoy.mx/sociedad-eAm-mexico/noticias/8626853/09/17/Pitbull-vende-dulces-para-ayudar-a-mascotas-afectadas-por-el-sismo-.html