Monchito, el niño que nunca fue "rescatado" en 1985

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La noche del 19 de septiembre de 1985, Luis Ramón “Monchito” pasó la noche en una vecindad en La Merced, era el número 148 de la calle Venustiano Carranza. Un niño de nueve años que movilizó a todo el país.Los equipos de rescate, santeros, cantantes, voluntarios, ingenieros, mexicanos, extranjeros, Plácido Domingo, dos hijos del entonces presidente Miguel de la Madrid se movilizaron en búsqueda de este pequeño que se suponía estaba entre los escombros de aquella vecindad.No era cosa menor, pero fue hasta el 4 de octubre cuando la prensa nacional e internacional comenzó a dar cobertura a este rescate, algo ocurría en aquel sitio. Fue el argentino Carlos Marbran, rescatista que trabajó varios días como intérprete de los rescatistas italinanos, quien aseguró haber escuchado ruidos de que alguien seguía en el sitio. No había moscas ni olor a muerto, por lo que de sabía que el niño estaba con vida.Desde el fondo de los escombros, Marbran y otros rescatistas más, aseguraron oír golpes, pero los equipos argentinos, los israelíes y la propia Marina habían dictaminado que allá no había vida, entonces llegaron algunos jóvenes de la sección 5 del Voluntariado Nacional. Ellos traían un aparato con el que aseguraban detectaron signos de vida. A pesar de que los expertos extranjeros creían que no había nadie, México se volcó en la búsqueda.Los rescatistas pidieron a quien estaba ahí adentro que golpeara una vez si era adulto, dos si era niño, los chicos escucharon los dos golpes.El mismo presidente Miguel de la Madrid dio órdenes estrictas de que no cesara la búsqueda, la sociedad quería una buena noticia, pues por doquier se localizaban cadáveres.De acuerdo con las narraciones del diario El País, por un momento, las escenas fuera del inmueble alcanzaban un grado de surrealismo, pues una santera llamada Michuacán, un ingeniero de Brasil, el jefe de prensa del cantante Julio Iglesias, Plácido Domingo, todo un sinfín de personajes querían ayudar, pero nadie sabía cómo.Monchito había llegado con sus padres al entonces DF de Cozumel, de ahí se irían a Zihuatanejo, pero se quedó a pernoctar con su abuelo materno.Durante siete días, la búsqueda no cesó, pero el día 11 de octubre los rescatistas tuvieron que parar, a pesar de todo, pues las maniobras no eran suficientes, el pequeño no estaba por ningún lado.El diario El País llamó a la historia el rescate imposible, porque según sabían algunas fuentes Luis Ramón no existía, si existía murió al instante de la tragedia. ¿Entonces de donde venían los ruidos?Algunos periodistas de la época, con el paso del tiempo, aseguraron que nunca hubo prueba de vida de Monchito, pero la familia del niño inventó la historia para acaparar la atención de los cuerpos de rescate y recuperar una caja fuerte con dinero que estaba en la propiedad del abuelo del chico.Con el cese de la búsqueda, los medios comenzaron a especular que el rescate había sido un circo montado para cubrir la tardía respuesta del gobierno de Miguel de la Madrid, así como la decisión de este de no aceptar ayuda internacional.FUENTE: De10.com.mx