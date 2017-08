Cosas que puedes aprender de tu mascota

(Tomada de la Red)

Estirarse, dedicarse a una sola tarea, juguetear y tomar siestas, son algunas acciones que tu mascota puede enseñarte.



Aquí unos consejos para vivir tan feliz como lo es tu mascota:



1. Olvida las multitareas: Cuando los perros tienen un trabajo que hacer, le dan toda su atención. Los humanos probablemente deberían hacer lo mismo. Investigadores de Stanford encontraron que la atención y la memoria sufren en los quéhaceres y malabares del trabajo, correo electrónico y navegación en Internet, en comparación con aquellos que se centran en una tarea a la vez. Otros estudios sugieren que los empleados en realidad pierden el tiempo realizando multitareas.



2. Toma siestas: No verás a tu mascota, desde el amanecer hasta el anochecer, sin cerrar los ojos. Hay estudios que demuestran que los seres humanos también pueden beneficiarse de siestas. Un estudio que involucró a cerca de 24 mil personas indica que las personas que toman siestas regularmente, son 37 por ciento menos propensos a morir por enfermedad cardíaca que las personas que duermen la siesta sólo ocasionalmente. Además, las siestas cortas también pueden mejorar el estado de alerta y el desempeño laboral.



3. Camina todos los días: Caminar es una de las más fáciles y seguras tareas para quemar las calorías y aumentar la salud del corazón. Tener caminatas regulares puede ayudar a luchar contra la depresión; bajar de peso; disminuir el riesgo de diabetes tipo 2; disminuir el riesgo de cáncer de mama y colon; mantener los huesos fuertes; y mantener la mente aguda.



4. Cultivar amistades: Las personas son animales sociales, y las amistades tienen beneficios medibles para la salud. Los investigadores en Australia siguieron a mil 500 personas mayores de 10 años. Los que tienen la mayoría de los amigos eran 22 por ciento menos propensos a morir que aquellos con menor cantidad de amigos.



5. Vive el momento: Vivir en el momento puede ser una de las lecciones más importantes que podemos aprender de nuestras mascotas. En un estudio denominado “Una mente que vaga es una mente infeliz”, los psicólogos de Harvard concluyeron que las personas son más felices cuando realiza actividades que mantienen la mente enfocada, como el sexo o el ejercicio. Planificar, recordar o pensar en algo que no sea la actividad actual, puede minar la felicidad.



6. No guardes rencor: Parte de vivir el momento es dejar que lo pasado se vaya. Deja ir viejos rencores, y, literalmente, respirarás mejor. La ira crónica se relaciona con una disminución de la función pulmonar, mientras que el perdón contribuye a disminuir la presión arterial y la reducción de la ansiedad. Las personas que perdonan también tienden a tener una mayor autoestima.



7. Bromea: Tal vez no tienes una cola, pero puedes sonreír o poner un resorte en su paso cuando te sientes agradecido. Los investigadores encontraron una fuerte conexión entre la gratitud y el bienestar general. En un estudio, las personas que mantienen diarios de gratitud tienen mejores actitudes, se ejercitan más, y tienen menos quejas físicas.



8. Mantén la curiosidad: Según un dicho popular, la curiosidad puede ser peligrosa para la salud de un gato, pero no para los seres humanos. Los investigadores encontraron que las personas que son más curiosos tienden a tener un mayor sentido de significado en la vida. Otros estudios vincularon la curiosidad para el bienestar psicológico y la ampliación de conocimientos y habilidades.



9. Mantén el sentido del humor: Cardiólogos de la Universidad de Maryland Medical Center encontraron un mayor sentido del humor en las personas con corazones sanos, que en los que habían sufrido un ataque al corazón. Llegaron a la conclusión de que “la risa es la mejor medicina”, especialmente cuando se trata de proteger su corazón.



10. Tener un masaje en la espalda: El Instituto de Investigación del Tacto de la Universidad de la Escuela Miller de Medicina, en Miami, encontró que la terapia de masaje puede aliviar el dolor, dar al sistema inmune un alza, y ayudar a manejar las condiciones crónicas como el asma y la diabetes. El toque de un ser querido puede ser aún más poderoso. En un estudio, las mujeres casadas experimentaron menos ansiedad por la amenaza de una descarga eléctrica cuando se tomaron de las manos de sus maridos.



11. Bebe agua cuando tengas sed: Durante un entrenamiento típico, el agua potable es la mejor manera de mantenerse hidratado. El agua da a los músculos y tejidos fluidos críticos sin aumentar su cantidad de calorías. Asegúrate de beber más de lo habitual en los días calurosos o cuando sudes mucho.



12. Come pescado: La mayoría de los gatos cambiarían las croquetas por una lata de atún cualquier día. Por suerte, tú puedes elegir para hacer el pescado una parte regular de tu dieta. Salmón, atún, trucha y otros pescados son ricos en ácidos grasos omega-3, que pueden reducir el riesgo de enfermedades del corazón, presión arterial alta y artritis. Además, investigadores de la Universidad de Rush encontraron que las personas que comen pescado al menos una vez a la semana, tienen un 60 por ciento menos propensos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer.



13. Si amas a alguien, demuéstraselo: Cuando un perro te quiere, te lo demuestra. Es un buen método para las personas que buscan fortalecer sus relaciones. Un estudio publicado en la revista Relaciones Personales sugiere que pequeños gestos pensativos pueden tener un gran impacto en la forma conectada y las parejas se sientan satisfechas.



14. Juega: Perder el tiempo no es sólo para niños y gatitos. En su libro, Play, Stuart Brown, MD, escribe que el juego es una necesidad humana básica, junto con dormir y comer. Jugar mejora la inteligencia, la creatividad, la resolución de problemas y habilidades sociales. Así que seguir el ejemplo de su mascota y dedicarse a una actividad que no tiene ningún propósito que no sea pura diversión.



15. Disfruta del aire libre: Una caminata en el bosque puede ser la dicha de un perro, pero también tiene muchos beneficios para la mente y el cuerpo humano. Pasar tiempo al aire libre puede mejorar la condición física, aumentar los niveles de vitamina D, y reducir el estrés. En los niños, jugar en entornos naturales también se relaciona con una mejor visión de lejos, menos síntomas de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, y un mejor rendimiento en la escuela.



16. Tómate un tiempo para asearte: Aparte de los beneficios obvios para la salud de bañarse y cepillarse los dientes, el aseo puede tener una serie de efectos positivos en su vida. Una buena higiene personal es vital para la autoestima. Un aspecto ordenado también puede ayudarle a obtener y mantener un empleo.



17. Ser consciente del lenguaje corporal: Los perros son excelentes para la lectura de la intención de cada uno del lenguaje corporal. Los seres humanos, no tanto. Mientras que la mayoría de nosotros no revelan nuestras emociones a través de la postura, la forma de hablar y el contacto visual, la gente en general no son muy buenos en la lectura de dichas señales. La gente consigue mejor en la decodificación del lenguaje corporal a medida que envejecen.



18. Estírate: El estiramiento te mantendrá ágil. En un estudio de 10 semanas, los voluntarios que no hicieron ningún ejercicio que no sea de estiramiento, notaron cambios físicos sorprendentes experimentados. Además de la mejora de la flexibilidad, aumentaron su fuerza muscular, potencia y resistencia. Aunque el estudio fue pequeño, los resultados sugieren que el estiramiento puede ser una buena alternativa para las personas que tienen una condición que excluye el entrenamiento de fuerza tradicional.



19. Busca sombra: Cuando estés en el parque, y tu perro esté listo para un descanso, probablemente encuentre un buen lugar con sombra para descansar. Los dermatólogos recomiendan seguir su ejemplo, especialmente entre las 10 y las 16 horas, porque es cuando se puede disfrutar de la mayoría de los rayos UV, sobre todo a finales de primavera y principios del verano. Mientras estás al abrigo de la sombra, también es buena idea usar protector solar de amplio espectro en la piel expuesta.



20. Apégate a un horario: La gente duerme mejor si se va a la cama y se levanta a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Mantener un horario consistente para bañarse, vestirse y comer también puede mejorar la calidad del sueño (Con información de WebMD).



Fuente:http://sumedico.com/cosas-que-puedes-aprender-de-tu-mascota/