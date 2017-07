Tips para evitar el dolor de espalda

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todavía no te duele la espalda, pero lo más seguro es que en algún momento empiece a hacerlo. Créeme, siendo una persona que ha vivido con dolor de espalda casi toda la vida, lo mejor que puedes hacer es evitarlo desde ahora, mucho antes de que empiecen los problemas.



Siéntate bonito



No necesitas una silla ergonómica, pero sí deberías tener una que ofrezca buen soporte y que esté curveada en S, no en C. Y cada media hora, deberías levantarte a caminar por unos segundos para quitarle presión a tu espalda.



Derechita te ves más bonita



Imagina una línea del techo a tu espalda. Tus orejas, hombros, caderas y rodillasdeben estar alineadas, con tu cabeza directamente arriba de tu cuello y lo más derecha posible. No es nada fácil, pero es la posición correcta.



El zapato adecuado



Si tu zapato tiene poco colchón, cada vez que tu pie pise el concreto, chocarán los huesos y músculos de tu espalda baja. Lo mismo sucede con los flats y los tacones. Es por eso que el zapato más recomendable tiene una suela acojinada.



No fumes



Según un resumen de 40 estudios al respecto, los fumadores tienen más dolor de espalda que los no fumadores… posiblemente porque fumar reduce la circulación de la sangre a la espina dorsal.



Aprende a levantarte



Sabes levantar objetos pesados usando las piernas, no tu espalda. ¿Pero qué hay de los objetos ligeros? Tienes que inclinarte, doblar ligeramente una rodilla y extender la otra detrás de ti.



Bájale a las almohadas



Dormir con 2 o 3 almohadas debajo de tu cuello puede provocar tensión en los músculos. Lo ideal es tener una buena almohada y botar las demás de decoración.