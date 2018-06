Esta compañía nórdica te deja faltar a la oficina cuando tienes una nueva mascota

(Tomada de la Red)

Comprar o adoptar a una nueva mascota te cambia la vida, un perro, gato, pez, tortuga, etc… es un ser vivo que requiere de toda tu atención, y cuando apenas se está adaptando a ti y a tu casa, necesitas estar al pendiente de lo que está haciendo casi 24/7. Y cuando la vida y tus responsabilidades te alejan de ellos, puedes regresar a tu casa y encontrar que se convirtió en una zona de desastre llena de obstáculos (sí, popó), destrucción y caos que jamás imaginaste que una creatura tan pequeña podría causar.



Muchas personas no tienen una mascota porque no tienen el tiempo de estar con ellas, de entrenarlas o enseñarles a comportarse dentro de sus casas, y Musti Gropu, una compañía nórdica, quiere cambiar eso con una prestación muy interesante.



El grupo tiene una especie de licencia de maternidad para padres nuevos, solo que estos padres no tienen hijos humanos (o sí, pero no es el caso en el que esta licencia aplica porque para eso ya existen leyes), sino perros o gatos nuevos que tienen que cuidar. La Pawternity Leave les permite a los nuevos dueños faltar unos días a la oficina (con goce de sueldo) para pasar tiempo con sus nuevas mascotas y ayudarlas a adaptarse a su nueva casa.



La licencia tiene una duración de tres días y por el momento solo aplica para los dueños de gatos y perros, pero no están cerrados a la posibilidad de incluir a otras mascotas.



La compañía creó esta política porque se encargan de vender accesorios, juguetes, platos, etc, para mascotas. Según David Ronnberg “las mascotas siempre son lo primero en todo lo que hacemos, y es por eso que el permiso de paternidad es un paso natural en el desarrollo de nuestra cultura. Adoptar una mascota es una decisión importante y cambia considerablemente la vida cotidiana. Queremos apoyar a nuestros empleados durante sus primeros días con su nuevo miembro de la familia y asegurarnos de que puedan disfrutar esos preciosos momentos al máximo".



El grupo dice que casi el 90% de sus empleados tiene una mascota y creen que, con esta nueva política, los que faltan se van a decidir por adoptar o comprar una, y seguramente van a comprar todos los accesorios que necesitan en las tiendas de la compañía.



Esta es una idea genial, en especial si consideramos el giro de la compañía, y todo el mundo debería aplicarla, por la salud mental de sus empleados con nuevas mascotas/hijos peludos.



Fuente:http://www.gq.com.mx/actualidad/articulos/licencia-de-maternidad-para-mascotas/11708