Viajar con mascotas: Destinos, hoteles y accesorios

Al campo, a la playa o a la ciudad. Hay muchos lugares en los que llevar a los compañeros de vida animales para que todos puedan disfrutar.Las mascotas son compañeras de vida a las que no apetece dejar solas cuando nos vamos de vacaciones. Viajar con ellas, especialmente con perros que son los que más atención requieren, no es una labor imposible. Sobretodo si se escoge un destino adecuado y se cuente con los preparativos obvios. España cuenta con multitud de destinos y alojamientos en los que ir con nuestros perros. Playas, ciudades o montañas son algunos de los lugares a los que nos pueden acompañar para que no sea necesario dejarles solos.A la hora de decidir a donde ir de vacaciones, encontrar destinos para viajar con mascotas puede convertirse en una complicación. Por ello hemos seleccionado una serie de lugares para visitar con perros especialmente y todos los accesorios que necesitas cuando quieras desplazarte con ellos.Hay muchos enclaves de España donde pueden disfrutar humanos y perros. Uno de ellos sería Barcelona. Entre sus puntos fuertes destaca que hay una parte de la Playa de Llevant en la que hay un pequeño espacio habilitado para los canes. En esta zona cercada llena de arena fina y agua, todos pueden pasar un magnífico día de playa. En la web del Ayuntamiento explican más sobre la normativa para que estos animales tengan acceso a la costa.Además, la ciudad condal es una de las ciudades más atractivas de España y que más visitantes recibe. Los paseos con animales, al tiempo que se hace turismo, se pueden convertir en una experiencia más gratificante. Y la urbe catalana cuenta además con varios hoteles que admiten mascotas. Por ejemplo, Motel One, con habitaciones modernas, terraza, azotea y a 20 minutos andando de la playa, es una opción ideal para viajar.Quien busque un alojamiento en plena ciudad para recorrer cada rincón y barrio emblemático, el Apartahotel Augusta ofrece habitaciones asequibles, con todo el equipamiento básico para pasar unos días sin echar nada de menos.La playa de El Rinconín en Gijón, junto a la de San Lorenzo, es un espacio pet friendly de en torno a los 250 metros de longitud en el que se puede entrar con perros para disfrutar del agua. También hay un pequeño espacio de parque para pasar las horas con ello. Visitar Asturias, disfrutar de su gastronomía y visitar sus zonas naturales más espectaculares con nuestras mascotas puede resultar en una experiencia vacacional muy gratificante.El NH Gijón (reserva aquí), para quienes busquen un hotel cuatro estrellas para alojarse como reyes, acoge a los perros y desde él se puede visitar toda la ciudad con facilidad. Por otro lado, quien busque algo más económico puede optar por el Hotel San Miguel (reserva aquí), cuyas habitaciones que mezclan elementos rústicos y modernos son un lugar ideal para descansar unos días muy cerca de la playa con las mascotas.GandíaLa costa levantina se convierte en uno de los lugares más visitados en verano y Gandía destaca entre ellos. Por suerte, quienes quieran viajar con perros, pueden visitar la playa de L’Ahuir. 300 metros de arena fina, duchas, agua potable, estacas para que los perros estén atados y no se alejen, bolsas para excrementos y papeleras conforman un espacio para canes muy práctico. En el Hotel Mavi o el Hotel Don Pablo (reserva aquí), los visitantes se pueden alojar con sus compañeros peludos sin problemas y estando a poca distancia del mar. Porque relajarse en verano puede ser para todos.Fuente:https://as.com/showroom/2018/06/21/portada/1529580354_340088.html