Lo que no debes comer después de ir al gym

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Practicar ejercicio de manera habitual trae innumerables beneficios tanto físicos como sicológicos, entre ellos, reduce las posibilidades hasta un 50% de presentar diabetes; regula el aparato digestivo; aumenta la masa muscular, lo que disminuye la aparición de osteoporosis y reduce la sintomatología respiratoria problemática.



Sin embargo, hay una falsa creencia que nos dice que "si hacemos ejercicio podemos comer de todo" y no hay nada más espantoso que eso. Por ello, aquí te dejamos una lista de los alimentos que no debes comer si quieres mejorar tu aspecto y tu salud al hacer ejercicio.



Lo que no debes comer:

Barritas energéticas

Después de hacer ejercicio lo que tus músculos necesitan son alimentos de buena calidad para que puedan repararse y crecer con salud. La mayoría de estos alimentos están llenos de azúcares refinados, más que la cantidad de proteína que necesitas. Opta por un puñado de semillas y frutos secos. Es tu mejor opción.



Verduras crudas

Después de una sesión intensa de ejercicio, tu cuerpo necesita muchos nutrientes que le permitan recuperarse y palitos de verdura no le darán todo lo que es indispensable. Lo ideal sería combinar este alimento con una porción de carbohidratos como papa, camote, quinoa o avena y proteínas de buena calidad como huevo y atún, para darle a tu cuerpo todo lo que necesita.



"Sí son necesarias ya que son ricas en antioxidantes y ayudan a reponer el daño que se causa después del ejercicio. Pero deben complementarse con proteínas, leguminosas y carbohidratos", explica la experta en nutrición Fernanda Alvarado.



Bebidas alcohólicas

A lo mejor te suena atractivo un cóctel o un vaso con ron y hielos después de correr un maratón; sin embargo, es en ese momento cuando tu cuerpo necesita hidratarse de verdad. Las bebidas alcohólicas deshidratan y están llenos de azúcares, además, entorpecen la metabolización de proteínas y tus músculos estarán en verdaderos problemas.



Pan

No, no es posible. El pan especialmente el blanco es una fuente alta de carbohidratos simples y elevará tus niveles de glucosa en la sangre. Si estás en una rutina de ejercicio para quemar grasa o bajar esos kilitos de más, el pan blanco sólo logrará que tu grasa se adhiera a tu cuerpo.



Al respecto, la experta en nutrición recomienda "comerlo antes del ejercicio ya que proporciona energía inmediata para tener un mejor rendimiento. Pero, las personas que desean perder peso, deben evitarlo antes y después de la actividad física".



Jugo de fruta

Evitar beber jugo de fruta, natural o empaquetado es lo mejor que puedes hacer para apoyar tu rutina de ejercicio "de lo contrario anulará la respuesta de la hormona de crecimiento y arruinará el principal beneficio de su entrenamiento, que es aumentar su nivel de la hormona de crecimiento. Recuerde que después de los 35 años de edad, sus niveles de la hormona de crecimiento disminuyen radicalmente", asegura el doctor Mercola.



Huevos fritos

Ojalá pudieras cocinarlos en tu casa con el mínimo de grasa pero si vas a un establecimiento, seguramente te los darán rebosantes en aceite y eso no es bueno para tu ejercicio. Lo ideal, en caso de que tengas que comer fuera de tu hogar, será pedirlos hervidos, poché o revueltos con verduras y poco aceite. El huevo es una gran fuente de proteína, antioxidantes, vitaminas y minerales.



"Lo que más debes evitar son las frituras y las bebidas alcohólicas. Asimismo, se debe tener una dieta balanceada", recomienda la experta.

Fernanda Alvarado es especialista en nutrición y educadora en diabetes, escribe la sección "Zona Saludable" en el suplemento impreso de Menú de El Universal. Cuenta con estudios de educación continua en nutrición y formación como promotora de salud por parte de la Universidad Iberoamericana. Candidata a maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria.