Los gatos muestran preferencias entre usar la pata izquierda o la derecha

(Tomada de la Red)

Ya sea que estén bajando las escaleras o entren de puntillas en su caja de arena, los gatos tienen una preferencia por qué pata usar primero. De acuerdo con una nueva investigación, las hembras tienen a usar más su pata derecha y los machos la izquierda.



Si bien estas preferencias son una cuestión de inclinación individual, los científicos dicen que han observado estas diferencias entre ambos sexos.



El equipo cree que entender la preferencias de qué pata usar podría ofrecer información sobre la vulnerabilidad de los gatos al estrés.



“Los animales de extremidades izquierdas, que dependen más del hemisferio derecho para procesar la información, tienden a mostrar respuestas de miedo más fuertes, arrebatos agresivos y afrontar peor las situaciones estresantes que los animales que usan la extremidad derecha y dependen más del hemisferio izquierdo para el procesamiento”, dijo la Dra. Deborah Wells, coautora de la investigación de la Universidad de la Reina de Belfast, en Irlanda del Norte. La investigadora dice que el hemisferio derecho es más responsable del procesamiento de las emociones negativas en estos animales.



El estudio se realizó en hogares de propietarios de gatos y se centró en el comportamiento espontáneo. En total, el equipo analizó datos de 44 gatos (20 hembras y 22 machos). Los propietarios observaban y registraban si su gato usaba la pata derecha o la izquierda para dar el primer paso por las escaleras o entrar en la caja de arena.



En el transcurso de tres meses, los propietarios registraron 50 instancias de cada comportamiento.



También se realizó una prueba de consumo de alimentos, donde se colocaron deliciosos bocados dentro de una torre de tres niveles y los gatos trataron de pescarlos. Cada gato tuvo 50 intentos en la tarea, en los cuales se observó su preferencia de pata.



Los resultados fueron publicados en la revista Animal Behavior y muestran que si bien en general los gatos no tienen preferencia de pata -a diferencia de los humanos, donde aproximadamente el 90% de las personas son diestras- los gatos individualmente tienden a tener una pata dominante.



En general, el 73% de los gatos tenía inclinación a usar una pata cuando buscaba comida, el 70% para avanzar al bajar las escaleras y el 66% para meterse en la caja de arena. En general, los gatos preferían la misma pata para cada tarea, sin embargo solo el 25% de los gatos mostró una preferencia por el lado en el que descansaban, sin ningún vínculo con la pata preferida para caminar.



Al igual que en investigaciones anteriores, el equipo descubrió que los gatos machos que mostraban preferencia generalmente usaban su pata izquierda, mientras que las hembras generalmente preferían la derecha.



Pero mientras que los estudios en perros han sugerido que esto podría deberse a las hormonas, el equipo dice que es poco probable que esa sea la explicación en este caso, ya que los 44 gatos habían sido castrados.



“Simplemente no conocemos la explicación de esta diferencia”, dijo Wells. “Claramente algo pasa con las diferencias entre la estructura y la función del cerebro de los animales masculinos y femeninos, pero en cuanto a los detalles, todavía no lo sabemos”, concluyó.



Fuente:https://www.elciudadano.cl/animal/los-gatos-muestran-preferencias-usar-la-pata-izquierda-la-derecha/01/22/