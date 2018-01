Otra boda real: Se compromete la princesa Eugenia

LONDRES(AP )

Este será un año de bodas reales en Gran Bretaña. La princesa Eugenia se comprometió en matrimonio y se casará unos meses después que su primo, el príncipe Harry.



Eugenia, hija del príncipe Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson, se casará con Jack Brooksbank en el otoño, informó el lunes el Palacio de Buckingham.



El palacio dijo que la boda será en la capilla de San Jorge en Windsor, la misma donde el príncipe Harry y su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, contraerán nupcias en mayo.



Eugenia, de 27 años, es la segunda hija de Andrés y Ferguson.



Ferguson tuiteó "¡¡Alegría total!!" para conmemorar el compromiso y dijo que la pareja "flota de risa y amor".



Andrés se expresó "emocionado" con el anuncio.



"Jack es un joven absolutamente fuera de serie y Eugenia y él han podido conocerse a lo largo de varios años, estoy realmente emocionado por ellos", dijo el príncipe.



Los padres del novio, Nicola y George Brooksbank, también recibieron con beneplácito la noticia. Dijeron que no podrían estar más encantados.



Eugenia es nieta de la reina Isabel II y octava en la línea al trono.



El palacio dijo que ella y Brooksbank se comprometieron en Nicaragua a principios de mes. Han estado saliendo desde hace varios años.



Brooksbank ha estado trabajando como un embajador de marca para la expansión del tequila Casamigos en Gren Bretaña y el resto de Europa.



Eugenia es una directora de las galerías de arte Hauser and Wirth.