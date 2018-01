Señales de que tú eres la tóxica en su relación

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En una relación saludable, ambos apoyarán al otro, siendo capaces de llevar sus propias vidas independientes.



En una relación co-dependiente, uno está constantemente al rescate del otro y, consecuentemente, incentiva esa conducta negativa y poco saludable.



La verdad es que nunca te verás como la persona tóxica de la relación. Querrás sentirte la heroína, la mandamás, la mujer perfecta, la esposa ideal… pero ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Una dinámica tóxica centrada en ti?



Te enfocas en sus sentimientos y necesidades… y nunca en los tuyos. Lo haces porque te hace sentir bien, porque te hace ver como una santa. Pero en una relación sólida, cada persona debe satisfacer sus propias necesidades.



Te disculpas demasiado

Te choca el conflicto, así que siempre terminas disculpándote y tomando la culpa de todo. Pero lo que no entiendes es que el conflicto es necesario, y no para echar culpa, sino para resolver los problemas y trabajar en equipo. Ningún argumento es una mala señal, así como peleas en exceso.



Crees que nadie puede manejar los problemas como tú

Crees que si no haces tú las cosas, nadie lo hará. Y la verdad es que ese tipo de mentalidad es súper egocéntrica. Tú te haces cargo, y cuando tratas de delegar responsabilidades, lo haces de mala gana porque sabes que nadie lo sabe hacer tan bien como tú.



La relación nunca parece mejorar

Si importar qué tanto hagas, los problemas siguen apareciendo y resurgiendo. Esto sucede porque el otro no está echándole ganas, y no pone el suficiente esfuerzo. Has sido tan apacible, que todos los problemas los tratas de resolver y nunca lo has dejado hacer nada, así que eso mismo seguirá haciendo: nada. Pero recuerda, no puedes hacerlo todo tú sola.



Tu vida se centra en tu pareja

Viven una vida juntos, pero cada quien debería tener pasiones e intereses fuera de su matrimonio. Lo peor del caso es que a ti no te importa otra vida que no tenga algo qué ver con tu pareja. Lo malo de esto es que terminarás perdiéndote a ti misma y eso a nadie le gusta.