Amazon abre tienda física, sin cajeros ni colas

SEATTLE, Washington(AP )

Ni cajeros ni colas ni cajas registradoras. Así ve Amazon el futuro de las tiendas.



El gigante minorista de Internet abrió su tienda Amazon Go al público el lunes, vendiendo leche, papas fritas y otros productos usualmente encontrados en tiendas de conveniencia. Los empleados de Amazon pasaron un año probando la tienda, que está en el primer piso del edificio de la compañía en Seattle.



La apertura al público es otro indicio de que Amazon busca seriamente expandir su presencia física. La compañía ha abierto más de una veintena de librerías, tomado espacio en algunas tiendas de departamentos de Kohl’s y compró Whole Foods, lo que le dio 470 supermercados.



Pero Amazon Go es diferente. Al entrar, los clientes escanean su app Amazon Go en un torniquete. Cuando toman un producto de un estante, es añadido a una cesta virtual. Si el producto es devuelto al estante, es sacado de la cesta. A los usuarios se les cobra cuando salen de la tienda.



La compañía dijo que emplea visión de computadoras, algoritmos de aprendizaje y sensores para determinar cuándo alguien toma algo de un estante.



La tienda tiene empleados que, Amazon dice, estarán preparando alimentos, abasteciendo los estantes y ayudando a los usuarios. El lunes, había empleados disponibles para ayudar a los usuarios a encontrar y descargar el app de Amazon Go en sus celulares.



Amazon dice que una familia puede comprar junta usando un solo teléfono para escanearlos a todos. Todo lo que tomen de los estantes será añadido a la cuenta de la persona con el celular escaneado.



La tienda venderá desayunos, almuerzos y cenas preparados.



La compañía había anunciado la tienda Amazon Go en diciembre del 2016 y dijo que abriría a inicios del 2017, pero demoró el debut mientras trabajaba en la tecnología y sus empleados la probaban.