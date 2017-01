¿Sigues stalkeando a tu ex?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Un día cualquiera te encuentras aburrida, ya sea en tu casa o en el trabajo, tienes tiempo libre y lo primero que haces es recurrir a las redes sociales para tratar de matar el tiempo. Ves las últimas publicaciones de tus amigos y, de repente, sale una foto de tu ex. Él luce bien, pero hay algo que te intriga y te hace sentir unas ganas inmensas de dar click en su perfil para enterarte de lo que ha hecho.



Aquí surge una pregunta importantísima ¿aún no lo superas? De acuerdo con un artículo publicado en Elite Daily, la psicóloga y experta en relaciones de pareja, la Dra. Niloo Dardashti, señala que debes hacerte dos preguntas fundamentales:



1. ¿Cuáles son tus intenciones?



Antes de hacer click en el perfil de tu ex, pregúntate ¿por qué lo estás haciendo? La especialista, radicada en Nueva York, explica que si estás stalkeandolo porque genuinamente estás interesada en cómo le va y qué está pasando, es seguro asumir que ya lo superaste en el sentido romántico y es “correcto” echar un vistazo.



Por otro lado, si sientes una necesidad impulsiva de “acecharlo”, esa podría ser una señal de que aún no lo superas, por lo que deberías alejarte de ese perfil ¡pero ya! Señala que si te metes a su red social, ésto se convertirá en un hábito obsesivo que no te dejará nada bueno y te impedirá dejarlo atrás de una buena vez por todas.



2. ¿Cómo te sientes después de hacerlo?



Ya que te decidiste a echar una mirada ¿te sentiste igual, mejor o peor? Si ver que aún no tiene novia te hizo sentir mejor, eso significa que aún no lo has superado; si te sentiste bien porque su vida parece marchar sin problemas, eso significa que estás genuinamente interesada en su bienestar.



Pero ¿te sentiste peor? Es porque el stalkeo se ha convertido en un hábito tóxico y debes evitar hacerlo si es que no quieres hacerte más daño. ¿Deberías borrarlo? Obviamente sí. La doctora Niloo explica que en estos casos es mejor eliminarlo para que sea más fácil dejar de acecharlo en sus redes.



Debes tener en cuenta que esta obsesión puede causarte un impacto negativo, pues “si te impide seguir adelante, entonces es un problema”, asegura la Dra. Dardashti.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/sexualidad-relaciones/sigues-stalkeando-ex/