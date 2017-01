Estrés laboral es dañino para tu salud digestiva

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La oficina es como un segundo hogar, se pasa más tiempo ahí que en cualquier otro lugar y los compañeros se vuelven parte de tu familia, algo que es magnífico, sin embargo, hay que recordar también que el ambiente laboral está lleno de estrés: los pendientes del día a día, las solicitudes urgentes y los tiempos de entrega. El ajetreo nunca termina.



De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés puede provocar falta de concentración, irritabilidad y depresión, además de trastornos digestivos como diarrea o estreñimiento, inflamación, intestino irritable y dolores agudos de estómago, malestares que sin duda arruinarán tu día.



Tu salud es lo más importante, por ello antes de que tu estómago lo resienta, tranquilizate y toma las cosas con la mejor actitud, siempre hay solución para cada uno los problemas. Te compartimos algunas recomendaciones que te ayudarán a manejar el estrés y mantener tu salud digestiva:



1. Tómalo con calma. Tu salud digestiva debe estar siempre entre tus prioridades, así que si te sientes presionado, haz una pausa, bebe un vaso de agua y realiza 5 respiraciones lentas y profundas, concéntrate en esa respiración y notarás cómo recuperas tranquilidad y energía.



2. Actívate. Dile adiós al estilo de vida sedentario y libera las tensiones, así como el estrés acumulado a lo largo del día; te recomendamos hacer una benéfica caminata de media hora después del trabajo, así llegarás a casa más tranquilo y despejado.



3. Protégete. A veces nos resignamos a tener molestias digestivas y sentirnos mal pero no debería ser así, existen muchas opciones para que te mantengas en excelente estado. Consumir probióticos (como el clásico Sinuberase) es una de ellas, pues fortalecen la salud digestiva y restauran tu flora intestinal; combinarlos con una buena alimentación hará que te sientas más saludable.



4. Descansa. ¿Alguna vez has tenido insomnio o te has desvelado trabajando?, al día siguiente te sientes sin energía, irritable y alterado, ¡claro!, y es que el sueño es de suma importancia para fortalecer tu organismo; además, cuando descansas adecuadamente tienes mayor claridad mental para solucionar cualquier problema sin abrumarte.



Tu cuerpo necesita ser atendido, no es normal sentirse mal, así que no dejes pasar las señales y atiéndelas a tiempo. Controlar el ambiente para evitar el estrés es imposible, pero si sigues estos consejos para manejarlo correctamente, tu salud digestiva lo agradecerá. Recuerda que no hay mejor forma de llevar la jornada laboral que haciéndolo con gusto y disfrutando.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/estres-laboral-enemigo-numero-1-salud-digestiva/