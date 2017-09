Cómo armar un kit de emergencias

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Han sido días complicados en distintos lugares del mundo y si ya no lo tienes armado, queremos enseñarte qué debe tener tu bolso/mochila/morral para emergencias y/o primeros auxilios. Esperamos que nunca necesites usarlo.También funciona como un kit de supervivencia que debes llevar para acampar.Bolso para emergencias y primeros auxiliosPara empezar, pese a no ser médico o enfermero, hay ciertos elementos básicos que siempre tienen que estar. Debes poder resolver una cortada o quemada menor, una picadura o un golpe.Para empezar el kit debe incluir:CuritasAlcoholAgua oxigenadaGasasAlgodónAntibiótico en crema o ungüentoPastillas para calmar el dolor: acetaminofén y/o ibuprofeno¿Cuáles son las diferencias entre el acetaminofén y el ibuprofeno?Antialérgico en pastillas y en cremaVendasTermómetroTablillasPinza (puede ser la de cejas)Y no olvides una tijera, que siempre es muy útilAdemás debe contener:odo debes guardarlo dentro de bolsas de plástico hermética. ¡Los fósforos o cerillos también!FósforosEncendedorCuerdaBolsas plásticas que cierren herméticoUno de los elementos más útiles en un kit de emergencia son las bolsas plásticas. Guarda todo lo que puedas dentro de estas bolsas y lleva unas extra.Radio (que funcione con pilas)LinternasPilasVelasCuchilloNavaja multifuncionalAbrelatas manualSilbato o pitoCopia de las llaves de la casa y el carroGel antibacterialPapel higiénicoToallitas húmedasManta delgadaToalla delgadaSalvavidasProtector solarCepillo de diente y pasta o cremaChaqueta impermeableDinero en efectivoPapel y lápizDocumentos personales: pasaportes, licencias, certificados o partidas de nacimientoEn cuanto a la comida y bebidaEn el bolso de emergencias debes incluir al menos un par de botellas de agua, unas tres latas de alimentos, galletas y cereales, barras de granola.Mientras que si tienes mascotas, no olvides incluir un par de raciones de comida y agua para ella.Primeros auxilios para mascotasCaja alternativa para zonas de riesgoYa sea que vivas en una zona propensa a terremotos, huracanes o que siempre quieres estar preparada, debes armar un caja o bolso adicional que puedes dejar en el carro o en algún lugar de fácil acceso en el hogar, que debe contener un par de cambios de ropa para el día y la noche, una cobija, herramientas básicas para cortar algún cable.Kit de emergencias para la casa¿En la familia hay niños y ancianos?También hay que tomar en cuenta las necesidades especiales de los más pequeños y de las personas mayores de la familia. Dentro de este kit de emergencias se deben incluir pañales, fórmulas y medicamentos específicos.Primeros auxilios para mamásVeo, veoPara las personas que utilizan lentes de montura o de contacto deben considerar incluir dentro del bolso de emergencia una montura adicional –en caso de tenerla- o el líquido y estuche para los lentes de contactos.Si pueden guardar un par adicional dentro del bolso, sería genial.Agenda y contactosSiempre hay que tener hoja y papel encima, más aún en caso de algún hecho como estos donde las comunicaciones tienden a fallar.Por eso recomendamos llevar una pequeña agenda donde además se incluyan los teléfonos de emergencia de la zona donde vives y los contactos de familiares y amigos cercanos.FUENTE: Eme de Mujer