Los mejores cortes de cabello para este otoño

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Pero también significa que las tendencias de belleza empiezan a salir. Si te gusta estar a la moda te presentamos los últimos cortes de cabello que todas querrán tener esta temporada.Tanto el sol como el cloro, dañan nuestro cabello el cual estuvo expuesto por muchos días durante verano. ¿Y qué mejor forma de curarlo que cortarlo? Si estás buscando una nueva apariencia te presentamos las tendencias capilares que estarán más in.Los mejores cortes de cabello para otoño 2017Bob con flequilloSi deseas un cambio drástico a tu cabellera, te recomendamos este hermoso estilo. La altura de este corte es hasta la barbilla, además cuenta con varias capas delgadas las cuales son imperceptibles. Por supuesto, no podría falta el flequillo, que siempre debe ir un poco largo y despeinado.Miniflequillo rectoSi te gusta mucha el flequillo no puedes dejar de pasar este estilo, el cual viene pisando fuerte esta temporada.ImperfectoEs parecido a un corte bob recto pero cuenta con una escala a la altura de la nariz y un flequillo.Pixie con flequilloEste corte ya era muy conocido, pero Katy Perry lo volvió a traer a la moda. Si lo tiñes con un rubio platinado lograrás tener tanto el corte como el color in de la temporada.Blunt BobEste es el corte del año y cada vez más celebridades y modelos optan por él. La longitud va a la altura de la barbilla dejando las puntas desordenadas.Con capas y puntas alocadasEs un corte bastante juvenil y moderno, perfecto para aquellas a las que no les gusta pasar mucho tiempo peinándose. Es versátil ya que se puede jugar mucho con él.Largo pero no tantoSi no quieres deshacerte de tu larga melena no lo hagas, pero podrías recortar las puntas para sanearlas y se vean más brillantes.A tazónAlexander Wang, Lanvin, entre otras firmas y diseñadores han optado por este look en las pasarelas. El corte es rapado por detrás y por delante cuenta con un grueso y recto flequillo. Es un estilo para mujer con mucha personalidad y actitud.UltrarectoEste corte no debe pasar la barbilla y su acabado debe ser completamente pulcro y con las puntas cortas a la perfección.RedondoEs un corte bastante elegante y femenino. Se puede peinar de dos maneras, con volumen para eventos informales y con un efecto mojado para salidas nocturnas.FUENTE: Eme de Mujer