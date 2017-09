No te pueden correr del trabajo tras el sismo por estas razones

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los patrones no pueden obligar a los trabajadores a presentarse a los centros de trabajo si el edificio se encuentra en condiciones de riesgo, o enfrenta peligros en el trayecto a su empleo, informó Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social.Navarrete Prida comentó que la Ley Federal del Trabajo establece con “claridad” las causas de fuerza mayor, en ese caso los empleados deberán justificar las razones por las que no pudieron llegar al trabajo, lo cual no puede ser motivo para que tengan problemas laborales.“Si hay imposibilidad de su casa al centro del trabajo y por lo tanto no se puede presentar a trabajar por una imposibilidad mayor en el lugar de la vivienda no se considera falta injustificada, si por alguna razón un patrón no queda satisfecho con la información de esta condición de causa de fuerza mayor, toda la STPS estará en la disposición de apoyar al trabajador y su familias”, dijo.El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) inició su plan de continuidad de servicios, por lo que el crédito que brinda dicha institución seguirá otorgándose en todo el país.Asimismo, se puso en marcha el Programa de Crédito a Damnificados de INFONACOT, para trabajadores formales dentro de las zonas afectadas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.FUENTE: Eme de Mujer